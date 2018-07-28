На Донбасі бойовики 34 рази відкривали вогонь за добу, один військовий загинув
Про це повідомляє штаб ООС.
"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
Окупанти обстрілювали українські позиції поблизу Кримського, Жовтого, Новотошківського, Золотого, Майорська, Мар'їнки, Авдіївки, Новомихайлівки, Красногорівки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя і Водяного. Поблизу Лебединського застосовували 120-міліметрові і 82-міліметрові міномети, а поблизу Водяного 82-міліметрові міномети.
Під час бойових дій вчора один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.
За даними розвідки за минулу добу двоє окупантів загинули, ще п'ятеро отримали поранення.
Нагадаємо, військові пошуковці намагаються ідентифікувати 85 тіл загиблих на території Донбасу, майже половина з них – військовослужбовці.
За минулу добу в зоні ООС помер один боєць ЗСУ, ще один поранений.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі