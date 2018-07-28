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На Донбасі бойовики 34 рази відкривали вогонь за добу, один військовий загинув

Окупанти використовували важке озброєння поблизу Водяного та Лебединського
За минулу добу, 27 липня, бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ на Донбасі, в тому числі два рази з важкого озброєння.
На Донбасі бойовики 34 рази відкривали вогонь за добу, один військовий загинув Фото було зроблене наступного дня після звільнення селища Піски. Фото: 93 ОМБр

Про це повідомляє штаб ООС.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Окупанти обстрілювали українські позиції поблизу Кримського, Жовтого, Новотошківського, Золотого, Майорська, Мар'їнки, Авдіївки, Новомихайлівки, Красногорівки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя і Водяного. Поблизу Лебединського застосовували 120-міліметрові і 82-міліметрові міномети, а поблизу Водяного 82-міліметрові міномети.

Під час бойових дій вчора один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

За даними розвідки за минулу добу двоє окупантів загинули, ще п'ятеро отримали поранення.

Нагадаємо, військові пошуковці намагаються ідентифікувати 85 тіл загиблих на території Донбасу, майже половина з них – військовослужбовці.

За минулу добу в зоні ООС помер один боєць ЗСУ, ще один поранений.

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28 07 2018 10:23
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