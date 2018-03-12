На Донбасі бойовики навчають дітей поводитися зі зброєю в "патріотичних" таборах

Через ці табори пройшли "навчання" понад п'ять тисяч дітей

Більш ніж 5 тисяч дітей в окремих районах Донецької і Луганської областей пройшли навчання в так званих "патріотичних таборах, де навчають поводитися зі зброєю і виховують ненависть до України.

"Ми побачили, як окупанти залучають дітей до військового конфлікту. Вони розгорнули цілу мережу таборів так званого патріотичного виховання. Знаєте, що це за виховання? Це любов до "русского мира" і ненависть до українців, до України", - повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський, інформує "Інтерфакс-Україна".

За словами представника омбудсмена, за результатами моніторингу ситуації в ОРДЛО вдалося встановити, що в таких таборах дітям, починаючи з 9 років, дають у руки автомати, вчать складати і розкладати їх.

"Через ці табори пройшли навчання понад 5 тисяч дітей", - підкреслив Лисянський.

Також, у літньому таборі націоналістичної організації "Сокіл" на заході України підлітків вчать тримати автомати і будять вночі вибухами гранат.