На Донбасі бойовики навчають дітей поводитися зі зброєю в "патріотичних" таборах
"Ми побачили, як окупанти залучають дітей до військового конфлікту. Вони розгорнули цілу мережу таборів так званого патріотичного виховання. Знаєте, що це за виховання? Це любов до "русского мира" і ненависть до українців, до України", - повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський, інформує "Інтерфакс-Україна".
За словами представника омбудсмена, за результатами моніторингу ситуації в ОРДЛО вдалося встановити, що в таких таборах дітям, починаючи з 9 років, дають у руки автомати, вчать складати і розкладати їх.
"Через ці табори пройшли навчання понад 5 тисяч дітей", - підкреслив Лисянський.
Також, у літньому таборі націоналістичної організації "Сокіл" на заході України підлітків вчать тримати автомати і будять вночі вибухами гранат.
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