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На Донбасі бойовики навчають дітей поводитися зі зброєю в "патріотичних" таборах

Через ці табори пройшли "навчання" понад п'ять тисяч дітей
Більш ніж 5 тисяч дітей в окремих районах Донецької і Луганської областей пройшли навчання в так званих "патріотичних таборах, де навчають поводитися зі зброєю і виховують ненависть до України.
На Донбасі бойовики навчають дітей поводитися зі зброєю в "патріотичних" таборах Фото: соцмережі

"Ми побачили, як окупанти залучають дітей до військового конфлікту. Вони розгорнули цілу мережу таборів так званого патріотичного виховання. Знаєте, що це за виховання? Це любов до "русского мира" і ненависть до українців, до України", - повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський, інформує "Інтерфакс-Україна".

За словами представника омбудсмена, за результатами моніторингу ситуації в ОРДЛО вдалося встановити, що в таких таборах дітям, починаючи з 9 років, дають у руки автомати, вчать складати і розкладати їх.

"Через ці табори пройшли навчання понад 5 тисяч дітей", - підкреслив Лисянський.

Також, у літньому таборі націоналістичної організації "Сокіл" на заході України підлітків вчать тримати автомати і будять вночі вибухами гранат.

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03 12 2018 15:56
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