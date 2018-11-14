В The Associated Press показали як виховують дітей у літньому таборі націоналістів зі "Сокола"

Агентство The Associated Press побувало в літньому таборі для дітей, організованому націоналістичною організацією "Сокіл". У репортажі "Як дітей вчать вбивати в українському націоналістичному таборі" агентство пише, що у розташованого в лісі на заході України табору дві мети: навчити дітей захищати свою країну від росіян і поширювати націоналістичну ідеологію, інформує theБабель.

Більшість дітей тут — підлітки, але є й ті, кому ще не виповнилося восьми років.



Фото: AP Photo / Felipe Dana



Фото: AP Photo / Felipe Dana



Фото: AP Photo / Felipe Dana

"Ми ніколи не піднімаємо зброю на людей. Але ми не вважаємо людьми сепаратистів, "зелених чоловічків" і окупантів із Москви. Тому в них цілитися можна і потрібно", — говорить дітям інструктор і голова "Сокола" Юрій "Чорнота" Черкашин. За його словами, важливо виховувати в молодих людях націоналістичне мислення, щоб у майбутньому вони змогли боротися з Росією Путіна і приймати "виклики, які можуть знищити" європейську цивілізацію. Інструктор і колишній голова "Сокола" Руслан Андрійко як приклад занепаду моралі в Європі наводить захист прав ЛГБТ.



Фото: AP Photo / Felipe Dana



Фото: AP Photo / Felipe Dana



Фото: AP Photo / Felipe Dana

Деякі підлітки нудьгують на лекціях, інші уважно слухають. Під час перерви один зі школярів дістає гітару з наліпкою із зображенням бомб, що летять у мечеть, і написом: "Біла Європа — наша мета".



Фото: AP Photo / Felipe Dana

У дітей в таборі суворі умови. Уночі їх може розбудити "вибух" гранати, а на тренуваннях вони вчаться тримати автомати АК-47.



Фото: AP Photo / Felipe Dana



Фото: AP Photo / Felipe Dana



Фото: AP Photo / Felipe Dana

Українських націоналістів, як пише AP, звинувачують у насильстві та расизмі, але саме вони стали основною волонтерської силою в конфлікті України з Росією. І вони підтримують зв'язки з владою. У цьому році Міністерство молоді і спорту виділило 4 мільйони гривень (близько $150 тисяч) на фінансування деяких організованих націоналістами молодіжних таборів. Офіційна мета — "національно-патріотичне виховання". За словами речниці міністерства Наталії Вернигори, гроші розподіляються колегіальним органом, який шукає "ознаки ксенофобії та дискримінації, але не аналізує діяльність конкретних груп".

Що таке "Сокіл"

"Сокіл" позиціонує себе як молодіжна військово-спортивна організація. На її сайті написано, що вона існує з 1894 року, в кінці 30-х її заборонили більшовики, а у 2006-му відродила "права молодь Львова, лояльна до "Свободи". "Свобода" вважається головним партнером "Сокола".

Зараз осередки "Сокола" є в усіх областях країни. Організація "стала на позиції сучасного українського соціал-націоналізму, заснованого на традиціях боротьби націоналістичного руху минулих століть". Головний напрям діяльності "Сокола" — національно-патріотичне виховання молоді. Організація проводить 16 спортивно-виховних таборів для дітей в різних областях, її активісти читають патріотичні лекції у школах.



Фото: Facebook / ВГО "Сокіл"

Двоє активістів "Сокола" — колишній голова кам'янець-подільського осередку та доброволець батальйону "Січ" Ігор Гуменюк і його друг Сергій Крайняк — зараз перебувають під судом за звинуваченням у теракті під будівлею Верховної Ради 31 серпня 2015 року. Тоді через вибух гранати під час мітингу загинули четверо нацгвардійців, ще 142 особи отримали поранення.

Юрій "Чорнота" Черкашин очолює "Сокіл" з 2014 року. З червня того ж року Черкашин перебував в АТО у складі батальйону МВС "Січ", сформованого з членів "Свободи". У 2015 році був поранений біля Донецького аеропорту, брав участь в обороні села Піски.