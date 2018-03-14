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На Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу, - штаб

Режим перемир'я триває в зоні АТО з 5 березня
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що з початку доби 14 березня і до 18:00 був дотриманий режим перемир’я на лінії розмежування сторін збройного конфлікту.
На Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу, - штаб Фото: reuters

"Українські військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони, продовжують надійно контролювати противника, неухильно дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню", – розповіли у штабі АТО.

В угрупованнях "ДНР" та "ЛНР" також не інформують про бойові дії 14 березня.

Нагадаємо, тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі заявила про необхідність перемир'я з 5 березня через збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в лютому.

У цей же день, 5 березня, бойовики здійснили 5 обстрілів, поранивши одного бійця ЗСУ.

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14 03 2018 18:54
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