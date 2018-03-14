CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШтаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що з початку доби 14 березня і до 18:00 був дотриманий режим перемир’я на лінії розмежування сторін збройного конфлікту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу, - штаб
Режим перемир'я триває в зоні АТО з 5 березня
Фото: reuters
"Українські військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони, продовжують надійно контролювати противника, неухильно дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню", – розповіли у штабі АТО.
В угрупованнях "ДНР" та "ЛНР" також не інформують про бойові дії 14 березня.
Нагадаємо, тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі заявила про необхідність перемир'я з 5 березня через збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в лютому.
У цей же день, 5 березня, бойовики здійснили 5 обстрілів, поранивши одного бійця ЗСУ.
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14 03 2018 18:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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