На Донбасі поліцейський автомобіль підірвався на міні: є загиблий

Ще двох госпіталізували

У Донецькій області в районі селища Гнутове автомобіль поліції підірвався на противотанковій міні, один поліцейський загинув.

"Щойно надійшла трагічна інформація. На Донеччині в районі селища Гнутове на противотанковій міні, закладеної ДРГ бойовиків, підірвався службовий автомобіль поліції, що їхав по автодорозі Талаківка-Гнутове", - повідомив заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін у своєму Facebook.

За даними Аброськіна, в результаті інциденту загинув правоохоронець 1981 року народження. Ще двох з пораненнями госпіталізували.

Глава Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що патрульний автомобіль їхав на виклик, вибух стався поблизу селища Талаківка.

Князєв наголосив, що ще 14 листопада цієї міни там не було, бо військові вільно пересувались на цій ділянці.

"Зараз вибухотехніки виявили поряд ще одну замасковану міну", - додав він.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області в місті Жовті Води з гранатомета розстріляли автомобіль поліцейських.