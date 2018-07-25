CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУпродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із важкого озброєння.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі поранено одного бійця ЗСУ
Окупанти обстріляли захисників Пісків із 120-мм міномету
Фото: unian.net
"Окупанти відкривали прицільний вогонь в основному з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Авдіївка, Піскі, Опитне, Лебединське та Станиця Луганська. Поряд із цим окупанти обстріляли захисників Пісків із 120-мм міномету", - повідомляє прес-центр штабу ООС.
Внаслідок бойових дій ворога отримав поранення один захисник України. Об’єднані сили контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі.
Нагадаємо, що впродовж минулої доби, противник 33 рази відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 3 рази із важкого озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.
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25 07 2018 18:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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