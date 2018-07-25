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ООС: 33 обстріли, окупанти застосували важку артилерію та міномети

За даними розвідки один окупант отримав поранення
Упродовж минулої доби, противник 33 рази відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 3 рази із важкого озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.
ООС: 33 обстріли, окупанти застосували важку артилерію та міномети Фото: ООС

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Золотого, Луганського, Південного, Новгородського, Залізного, Авдіївки, Мар’їнки, Опитного, Пісків, Новотроїцького, Водяного, Павлополя, Талаківки, Лебединського та Широкиного, повідомляє прес-центр ООС.

Поблизу Водяного окупанти застосували міномет калібром 120 мм, захисників Новотроїцького обстріляли із артилерійських систем калібром 122 мм, а у бік Лебединського летіли 122-мм артилерійські снаряди, 120-мм та 82-мм міни.

За минулу добу втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

За даними розвідки один окупант отримав поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ два рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Луганського та Південного.

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