На Донбасі розпочався режим тиші

Проте прес-офіцер сектора "Маріуполь" повідомив про один обстріл з боку бойовиків

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі підтверджує запровадження режиму тиші станом на ранок 24 грудня.

З 00:00 24 грудня на Донбасі запанував режим припинення вогню, - повідомили у штабі АТО із посиланням на дані української сторони СКЦЦ та прес-офіцера в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Станом на ранок 24 грудня українська сторона СЦКК підтверджує запровадження всеосяжного, стійкого, безстрокового припинення вогню, починаючи з 00.00 24 грудня 2016 року. По всій лінії зіткнення встановлена тиша. Офіцери української сторони СЦКК продовжують моніторинг та спостереження за дотриманням режиму припинення вогню. Про будь-які зміни в обстановці буде негайно поінформовано СММ ОБСЄ", - йдеться у повідомленні керівника української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін генерал-майора Анатолія Петренка.

Як повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна" прес-офіцер сектора "Маріуполь" Іван Чміль, станом на ранок зафіксували один обстріл з боку бойовиків.

"Як і очікувалось командуванням військових частин, режим припинення вогню не дотримується, якщо брати суто по факту. На 7-му годину ранку було зафіксовано один обстріл бойовиків під Мар'їнкою. Тобто де-юре вже є порушення", - сказав Чміль.

За словами прес-офіцера сектора "Донецьк" Івана Кривого, на даному напрямку з опівночі запанував "режим тиші".

"Вже починаючи з 00:00 24-го, у нас повністю встановлена тиша", - підтвердив прес-офіцер сектора "Луганськ" у зоні АТО Анатолій Прошин.

За добу до початку режиму тиші, який має вступити в силу 24 грудня, бойовики 50 разів відкривали вогонь по українським позиціям на Маріупольскому, Донецькому та Луганському напрямках.

Вчора спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що 18-23 грудня біля Світлодарська загинули 9 українських військовослужбовців, зазнали поранень - 35, отримали контузію - 17, різні травми - 11.

За три дні загострення конфлікту на Світлодарській дузі українська сторона робила 119 запитів на припинення вогню.