Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Донбасі розпочався режим тиші

Проте прес-офіцер сектора "Маріуполь" повідомив про один обстріл з боку бойовиків
Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі підтверджує запровадження режиму тиші станом на ранок 24 грудня.
На Донбасі розпочався режим тиші Фото:112.ua

З 00:00 24 грудня на Донбасі запанував режим припинення вогню, - повідомили у штабі АТО із посиланням на дані української сторони СКЦЦ та прес-офіцера в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Станом на ранок 24 грудня українська сторона СЦКК підтверджує запровадження всеосяжного, стійкого, безстрокового припинення вогню, починаючи з 00.00 24 грудня 2016 року. По всій лінії зіткнення встановлена тиша. Офіцери української сторони СЦКК продовжують моніторинг та спостереження за дотриманням режиму припинення вогню. Про будь-які зміни в обстановці буде негайно поінформовано СММ ОБСЄ", - йдеться у повідомленні керівника української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін генерал-майора Анатолія Петренка.

Як повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна" прес-офіцер сектора "Маріуполь" Іван Чміль, станом на ранок зафіксували один обстріл з боку бойовиків.

"Як і очікувалось командуванням військових частин, режим припинення вогню не дотримується, якщо брати суто по факту. На 7-му годину ранку було зафіксовано один обстріл бойовиків під Мар'їнкою. Тобто де-юре вже є порушення", - сказав Чміль.

За словами прес-офіцера сектора "Донецьк" Івана Кривого, на даному напрямку з опівночі запанував "режим тиші".

"Вже починаючи з 00:00 24-го, у нас повністю встановлена тиша", - підтвердив прес-офіцер сектора "Луганськ" у зоні АТО Анатолій Прошин.

За добу до початку режиму тиші, який має вступити в силу 24 грудня, бойовики 50 разів відкривали вогонь по українським позиціям на Маріупольскому, Донецькому та Луганському напрямках.

Вчора спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що 18-23 грудня біля Світлодарська загинули 9 українських військовослужбовців, зазнали поранень - 35, отримали контузію - 17, різні травми - 11.

За три дні загострення конфлікту на Світлодарській дузі українська сторона робила 119 запитів на припинення вогню.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 12 2016 10:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Миллионы мимо. За что критикуют активистов, борющихся с курением и алкоголем

Миллионы мимо. За что критикуют активистов, борющихся с курением и алкоголем

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.