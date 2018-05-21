CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнські військові впіймали на Донбасі трьох бойовиків зі зброєю, терористів передали СБУ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі взяли в полон трьох бойовиків
Під час короткого бою одного бойовика було знищено
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Бойовиків спіймали пізно ввечері 20 травня, коли розвідувально-диверсійна група 46 окремого штурмового батальйону "Донбас" виконувала бойове завдання в тилу противника.
"У ході ведення рейду, був виявлений спостережний пост противника. Під час короткого бою, одного бойовика було знищено, трьох захоплено в полон. Втрат серед наших воїнів немає", - повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.
Затриманих бойовиків і їхню особисту зброю передали співробітникам СБУ зі складу Об’єднаних сил.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, упродовж минулої доби бойовики 55 разів порушили режим припинення вогню, з них - 19 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.
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