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На Донбасі взяли в полон трьох бойовиків

Під час короткого бою одного бойовика було знищено
Українські військові впіймали на Донбасі трьох бойовиків зі зброєю, терористів передали СБУ.
На Донбасі взяли в полон трьох бойовиків Фото: facebook.com/pressjfo.news

Бойовиків спіймали пізно ввечері 20 травня, коли розвідувально-диверсійна група 46 окремого штурмового батальйону "Донбас" виконувала бойове завдання в тилу противника. 

"У ході ведення рейду, був виявлений спостережний пост противника. Під час короткого бою, одного бойовика було знищено, трьох захоплено в полон. Втрат серед наших воїнів немає", - повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

Затриманих бойовиків і їхню особисту зброю передали співробітникам СБУ зі складу Об’єднаних сил. 

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, упродовж минулої доби бойовики 55 разів порушили режим припинення вогню, з них - 19 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

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21 05 2018 09:54
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