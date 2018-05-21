ООС: Бойовики застосували міномети, втрат немає

Упродовж минулої доби бойовики 55 разів порушили режим припинення вогню, з них - 19 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

"Інтенсивні бойові дії тривали на Світлодарському, Горлівському, Донецькому та Маріупільському напрямках. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику", - повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил станом на 7:00 21 травня.

На Луганщині інтенсивні бойові дії тривали переважно на "Світлодарській дузі" - в районах населених пунктів Троїцьке та Луганське.

На Горлівському напрямку, в районах населених пунктів Зайцеве, Шуми, Новгородське противник під прикриттям вогню з мінометів марно намагався витіснити з позицій підрозділи наших військ.

При цьому, окупанти в порушення норм міжнародного права вчора, о п’ятій ранку 20 травня, відкрили щільний мінометний вогонь по житловим будинкам селища Зайцеве", - наголосили у прес-центрі.

"На Донецькому напрямку не спадає інтенсивність бойових дій в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Красногорівка, Мар’їнка.

На Маріупольському напрямку активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Водяне та Широкине", - йдеться у звіті.

За даними розвідки, трьох окупантів поранено, інші втрати противника уточнюються.

Нагаадаємо, за минулу добу під час бойових дій три українських військовослужбовці отримали поранення. Поранених оперативно доставили до госпіталю, їхньому життю нічого не загрожує.