За минулу добу бойовики 58 разів відкривали вогонь по українських позиціях, трьох військових поранено
"Російсько-окупаційні війська 58 разів порушували режим припинення вогню, з них 22 рази застосовували 122-мм артилерію, 120 і 82-мм міномети. Підрозділи Об'єднаних сил вели активну оборону і надавали адекватну відповідь супротивнику", - йдеться в повідомленні на сторінці ООС в Фейсбук у неділю вранці.
На Луганщині, поблизу населених пунктів Новотошківське, Кримське, Новозванівка, Золоте, Троїцьке, противник безрезультатно намагався витіснити підрозділи ЗС України з вигідних оборонних позицій, за інформацією штабу.
На Донецькому напрямку інтенсивні бойові дії тривали біля населених пунктів Зайцеве, Залізне, Авдіївка, Новотроїцьке. Бойовики ведуть вогонь з артилерії і мінометів з житлових кварталів міста Горлівка, прикриваючись мирним населенням.
На Маріупольському напрямку активні бойові дії тривали довкола населених пунктів Пищевик, Талаківка і Широкине.
За даними української розвідки, вбитий один і поранено троє бойовиків.
Нагадаємо, бойовики обстріляли з 12-міліметрових мінометів селище Зайцеве в Донецькій області. Cпостерігачі мобільної групи СЦКК задокументували пряме влучення міни у приватний будинок та присадибну ділянку.
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