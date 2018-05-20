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За минулу добу бойовики 58 разів відкривали вогонь по українських позиціях, трьох військових поранено

Незаконні збройні формування 22 рази застосовували важке озброєння
Під час бойових дій три українських військовослужбовці отримали поранення. Поранених оперативно доставили до госпіталю, їхньому життю нічого не загрожує.
За минулу добу бойовики 58 разів відкривали вогонь по українських позиціях, трьох військових поранено Фото: golos.com.ua

"Російсько-окупаційні війська 58 разів порушували режим припинення вогню, з них 22 рази застосовували 122-мм артилерію, 120 і 82-мм міномети. Підрозділи Об'єднаних сил вели активну оборону і надавали адекватну відповідь супротивнику", - йдеться в повідомленні на сторінці ООС в Фейсбук у неділю вранці.

На Луганщині, поблизу населених пунктів Новотошківське, Кримське, Новозванівка, Золоте, Троїцьке, противник безрезультатно намагався витіснити підрозділи ЗС України з вигідних оборонних позицій, за інформацією штабу.

На Донецькому напрямку інтенсивні бойові дії тривали біля населених пунктів Зайцеве, Залізне, Авдіївка, Новотроїцьке. Бойовики ведуть вогонь з артилерії і мінометів з житлових кварталів міста Горлівка, прикриваючись мирним населенням.

На Маріупольському напрямку активні бойові дії тривали довкола населених пунктів Пищевик, Талаківка і Широкине.

За даними української розвідки, вбитий один і поранено троє бойовиків.

Нагадаємо, бойовики обстріляли з 12-міліметрових мінометів селище Зайцеве в Донецькій області. Cпостерігачі мобільної групи СЦКК задокументували пряме влучення міни у приватний будинок та присадибну ділянку.

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