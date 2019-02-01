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На Донеччині чоловік вкрав з церкви мощі Георгія Побідоносця

За словами правопорушника, раніше він чув про те, що дані реліквії володіють чудодійною силою, тому викрав їх і приніс додому
У місті Добропілля Донецької області 28-річний чоловік посеред дня викрав мощі Георгія Побідоносця і заховав їх у себе вдома.
На Донеччині чоловік вкрав з церкви мощі Георгія Побідоносця Фото: dn.npu.gov.ua

Повідомлення про те, що невідомий викрав з приміщення скриньку з мощами Георгія Побідоносця, надійшло до чергової частини Добропільського відділення від настоятеля місцевого храму, інформує прес-служба поліції області.

"В ході розшукових заходів вже через кілька годин правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 28-річний мешканець Добропілля, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Правопорушник пояснив, що чув про те, що дані реліквії мають чудодійну силу, саме тому викрав їх та приніс додому", - повідомили в поліції.

Мощі, здобуті злочинним шляхом, вилучені в якості речових доказів. Відносно чоловіка відкрите кримінальне провадження за ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України.

Нагадаємо, що столичні правоохоронці знешкодили озброєну банду гастролерів, причетних до серії зухвалих пограбувань у Києві та Одесі.

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02 01 2019 21:38
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