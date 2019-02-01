На Донеччині чоловік вкрав з церкви мощі Георгія Побідоносця
Повідомлення про те, що невідомий викрав з приміщення скриньку з мощами Георгія Побідоносця, надійшло до чергової частини Добропільського відділення від настоятеля місцевого храму, інформує прес-служба поліції області.
"В ході розшукових заходів вже через кілька годин правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 28-річний мешканець Добропілля, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Правопорушник пояснив, що чув про те, що дані реліквії мають чудодійну силу, саме тому викрав їх та приніс додому", - повідомили в поліції.
Мощі, здобуті злочинним шляхом, вилучені в якості речових доказів. Відносно чоловіка відкрите кримінальне провадження за ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України.
Нагадаємо, що столичні правоохоронці знешкодили озброєну банду гастролерів, причетних до серії зухвалих пограбувань у Києві та Одесі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- ФОТО Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році
- ВІДЕО Українська опера Влада Троїцького потрапила в десять найкращих у світі
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.