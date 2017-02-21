На Донеччині поліція вилучила контрафактний алкоголь на суму понад 1 млн грн, - ФОТО
У понеділок, 20 лютого, з метою припинення фактів зберігання та реалізації контрафактного алкоголю, правоохоронці провели 12 санкціонованих обшуків торгових об'єктів і складських приміщень, розташованих в Торецке і найближчих населених пунктах, - повідомляє прес-служба прокуратури області на сторінці в Facebook.
За результатами проведених заходів вилучено 6345 пляшок фальсифікованих горілчаних виробів таких брендів, як: "Мороша", "Немирів", "Повітря", "Арарат", "Шабо", "Блек Джек", "Ай-Петрі", "Істина", "Цельсій", "Хортиця", "Шустов" та інші, на загальну суму понад 1 млн грн.
Фото:don.gp.gov.ua
Зараз контрафактна продукція вилучена. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, співробітники прокуратури Київської області виявили 4400 літрів фальсифікованої елітної горілчаної продукції на території міста Бровари та району.
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