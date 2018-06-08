На Донеччині військовий застрелив товариша по службі
27 липня між військовими "на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин" стався словесний конфлікт, повідомляє прес-служба військової прокуратури Об’єднаних сил.
Під час сварки військовий поставив запобіжник автомата АКС-74 у режим одиночних пострілів та здійснив постріл у голову старшого сержанта, внаслідок чого той помер на місці.
У прокуратурі зазначили, що солдату повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство).
"30.07.2018 стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час допиту підозрюваний зізнався у скоєному вбивстві та підтвердив свої показання в ході слідчого експерименту", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 1 серпня на території військової частини в місті Лозова виявили тіло 23-річного військовослужбовця з тілесними ушкодженнями. За підозрою у вбивстві 23-річного бійця батальйону "Донбас-Україна" Костянтина Козакова затримали двох його товаришів по службі..
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору"Хайтарма" - означає "повернення". Важкий шлях додому. Саме так назвав свій заклад на Нивках Аслан Місіратов. Хайтарма – це справжній куточок кримсько-татарської кухні
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро