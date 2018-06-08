На Донеччині військовий застрелив товариша по службі

У військовій частині в місті Соледар Донецької області під час конфлікту солдат вбив старшого сержанта.

27 липня між військовими "на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин" стався словесний конфлікт, повідомляє прес-служба військової прокуратури Об’єднаних сил.

Під час сварки військовий поставив запобіжник автомата АКС-74 у режим одиночних пострілів та здійснив постріл у голову старшого сержанта, внаслідок чого той помер на місці.

У прокуратурі зазначили, що солдату повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство).

"30.07.2018 стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час допиту підозрюваний зізнався у скоєному вбивстві та підтвердив свої показання в ході слідчого експерименту", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 серпня на території військової частини в місті Лозова виявили тіло 23-річного військовослужбовця з тілесними ушкодженнями. За підозрою у вбивстві 23-річного бійця батальйону "Донбас-Україна" Костянтина Козакова затримали двох його товаришів по службі..