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На Донеччині військовий застрелив товариша по службі

Зловмисник заарештований, свою вину визнає повністю
У військовій частині в місті Соледар Донецької області під час конфлікту солдат вбив старшого сержанта.
На Донеччині військовий застрелив товариша по службі Фото: zik.ua

27 липня між військовими "на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин" стався словесний конфлікт, повідомляє прес-служба військової прокуратури Об’єднаних сил.

Під час сварки військовий поставив запобіжник автомата АКС-74 у режим одиночних пострілів та здійснив постріл у голову старшого сержанта, внаслідок чого той помер на місці.

У прокуратурі зазначили, що солдату повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство).

"30.07.2018 стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час допиту підозрюваний зізнався у скоєному вбивстві та підтвердив свої показання в ході слідчого експерименту", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 серпня на території військової частини в місті Лозова виявили тіло 23-річного військовослужбовця з тілесними ушкодженнями. За підозрою у вбивстві 23-річного бійця батальйону "Донбас-Україна" Костянтина Козакова затримали двох його товаришів по службі..

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06 08 2018 13:31
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