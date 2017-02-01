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На Донеччині внаслідок стрілянини біля магазину загинув військовий

Крім того, було поранено місцевого жителя
У смт Донське Волноваського району Донецької області біля продуктового магазину сталася стрілянина між військовими та цивільними жителями.
На Донеччині внаслідок стрілянини біля магазину загинув військовий Фото: tsn.ua

Інцидент стався 1 січня близько півночі. Під час суперечки між групою військовослужбовців та цивільних осіб через постріли з вогнепальної зброї загинув військовослужбовець за контрактом ЗСУ. Крім того, було поранено місцевого жителя.

"Міністерство оборони України готове надати всебічну підтримку з метою об’єктивного та неупередженого проведення слідства", - йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони.

Командуванням військової частини спільно з групою оперативного реагування військової комендатури Волновахи та працівниками Волноваського ВП ГУ НП в Донецькій області ведеться розслідування події.

Нагадаємо, у грудні біля Палацу спорту в Києві невідомі з вогнепальної зброї поранили чоловіка і жінку. У важкому стані вони госпіталізовані.

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02 01 2017 12:28
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