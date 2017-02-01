На Донеччині внаслідок стрілянини біля магазину загинув військовий

Крім того, було поранено місцевого жителя

У смт Донське Волноваського району Донецької області біля продуктового магазину сталася стрілянина між військовими та цивільними жителями.

Інцидент стався 1 січня близько півночі. Під час суперечки між групою військовослужбовців та цивільних осіб через постріли з вогнепальної зброї загинув військовослужбовець за контрактом ЗСУ. Крім того, було поранено місцевого жителя.

"Міністерство оборони України готове надати всебічну підтримку з метою об’єктивного та неупередженого проведення слідства", - йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони.

Командуванням військової частини спільно з групою оперативного реагування військової комендатури Волновахи та працівниками Волноваського ВП ГУ НП в Донецькій області ведеться розслідування події.

Нагадаємо, у грудні біля Палацу спорту в Києві невідомі з вогнепальної зброї поранили чоловіка і жінку. У важкому стані вони госпіталізовані.