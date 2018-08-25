На Ельбрусі знайшли тіло зниклої понад 30 років тому альпіністки

У загиблої знайшли документи, що підтверджують особистість

На Ельбрусі знайшли останки альпіністки, яка загинула під час сходження лавини 31 рік тому.

Про це повідомляє ТАСС.

Тіло виявила на висоті близько 4 тис. метрів група туристів і повідомила рятувальникам.

У загиблої знайшли паспорт на ім'я Олени Костянтинівни Базикіної 1951 року народження, уродженки міста Нова Ладога Ленінградської області, а також авіаквиток з Москви в Мінеральні Води, датований 10 квітня 1987 року.

Навесні 1987 року в районі, де знайшли тіло, під лавину потрапили семеро альпіністів. Олена Базикіна – поки єдина з цієї групи, кого вдалося знайти.

Нагадаємо, на Ельбрусі знайшли тіла трьох українців, які зникли у 2004 році.