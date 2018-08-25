CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Ельбрусі знайшли останки альпіністки, яка загинула під час сходження лавини 31 рік тому.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Ельбрусі знайшли тіло зниклої понад 30 років тому альпіністки
У загиблої знайшли документи, що підтверджують особистість
Фото: tass.ru
Про це повідомляє ТАСС.
Тіло виявила на висоті близько 4 тис. метрів група туристів і повідомила рятувальникам.
У загиблої знайшли паспорт на ім'я Олени Костянтинівни Базикіної 1951 року народження, уродженки міста Нова Ладога Ленінградської області, а також авіаквиток з Москви в Мінеральні Води, датований 10 квітня 1987 року.
Навесні 1987 року в районі, де знайшли тіло, під лавину потрапили семеро альпіністів. Олена Базикіна – поки єдина з цієї групи, кого вдалося знайти.
Нагадаємо, на Ельбрусі знайшли тіла трьох українців, які зникли у 2004 році.
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