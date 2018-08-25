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На Ельбрусі знайшли тіло зниклої понад 30 років тому альпіністки

У загиблої знайшли документи, що підтверджують особистість
На Ельбрусі знайшли останки альпіністки, яка загинула під час сходження лавини 31 рік тому.
На Ельбрусі знайшли тіло зниклої понад 30 років тому альпіністки Фото: tass.ru

Про це повідомляє ТАСС.

Тіло виявила на висоті близько 4 тис. метрів група туристів і повідомила рятувальникам.

У загиблої знайшли паспорт на ім'я Олени Костянтинівни Базикіної 1951 року народження, уродженки міста Нова Ладога Ленінградської області, а також авіаквиток з Москви в Мінеральні Води, датований 10 квітня 1987 року.

Навесні 1987 року в районі, де знайшли тіло, під лавину потрапили семеро альпіністів. Олена Базикіна – поки єдина з цієї групи, кого вдалося знайти.

Нагадаємо, на Ельбрусі знайшли тіла трьох українців, які зникли у 2004 році.

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25 08 2018 19:56
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