На фестивалі дистриб'ютор випадково виставив українське пиво в павільйоні росіян, – Carlsberg Ukraine

Одна з найбільших пивоварних компаній в Україні ПАТ "Карлсберг Україна" (Carlsberg Ukraine, Запоріжжя) з'ясовує, з яких причин пиво "Львівське" виявилося на стенді російських учасників виставки в Іспанії.

"У нас є припущення, що організацією стенду займався представник іспанського дистриб'ютора, який імпортує товари з країн пострадянського простору, і який міг переплутати бренди і країни походження товарів за принципом маркування кирилицею. Можливо, саме тому на стенді і присутні не лише російські, але й білоруські та українські товари", – повідомив генеральний директор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі компанія перевіряє це припущення, при цьому вважає "неприпустимим презентацію бренда "Львівське" без відома його власника і виробника – компанії Carlsberg Ukraine".

Нагадаємо, на фестивалі культур світу в місті Сантандер на півночі Іспанії, російська делегація виставила в своєму павільйоні українське пиво "1715" і "Роберт Домс" і представила їх як продукти російського виробництва.

ПАТ "Карлсберг Україна" належить Carlsberg Group – одній з провідних пивоварних груп у світі, продукція якої продається більш ніж у 150 країнах. До складу групи Carlsberg в Україні входять три пивоварних заводи в Запоріжжі, Києві та Львові. Частка компанії Carlsberg Ukraine на українському ринку пива в 2016 році становила 29,9% у натуральному вираженні, що на 0,3 п.п. вище, ніж у 2015 році.

У країні компанія представляє бренди "Львівське", Baltika, Kronenbourg 1664, "Арсенал", Tuborg, Carlsberg, "Жигулівське Запорізького Розливу", "Хмільне", "Квас Тарас", Somersby, Guinness, Harp, Warsteiner, Grimbergen, Seth&Riley's Garage та ін.