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На Філіппінах знайшли тіло невідомої гігантської морської істоти

Її вирішили відбуксирувати назад у море, оскільки продукти розкладання могли зашкодити місцевій екології
Біля філіппінського міста Маасин на мілководді знайшли гігантську тушу невідомої морської тварини.
На Філіппінах знайшли тіло невідомої гігантської морської істоти Фото: facebook.com/dzune.capistrano

Визначити вид загадкової тварини не вдалося через те, що туша майже розклалася, повідомляє Daily Mail.

Довжина морської істоти досягала десяти метрів. Крім того, її вирішили відбуксирувати назад у море, оскільки продукти розкладання могли зашкодити місцевій екології.

Нагадаємо, що в індонезійській провінції Малуку на берег викинуло невідому 15-метрову морську істоту.

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27 09 2017 15:34
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