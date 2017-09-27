На Філіппінах знайшли тіло невідомої гігантської морської істоти Її вирішили відбуксирувати назад у море, оскільки продукти розкладання могли зашкодити місцевій екології

Біля філіппінського міста Маасин на мілководді знайшли гігантську тушу невідомої морської тварини.

Фото: facebook.com/dzune.capistrano

Визначити вид загадкової тварини не вдалося через те, що туша майже розклалася, повідомляє Daily Mail. Довжина морської істоти досягала десяти метрів. Крім того, її вирішили відбуксирувати назад у море, оскільки продукти розкладання могли зашкодити місцевій екології. Нагадаємо, що в індонезійській провінції Малуку на берег викинуло невідому 15-метрову морську істоту.

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