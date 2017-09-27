CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБіля філіппінського міста Маасин на мілководді знайшли гігантську тушу невідомої морської тварини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Філіппінах знайшли тіло невідомої гігантської морської істоти
Її вирішили відбуксирувати назад у море, оскільки продукти розкладання могли зашкодити місцевій екології
Фото: facebook.com/dzune.capistrano
Визначити вид загадкової тварини не вдалося через те, що туша майже розклалася, повідомляє Daily Mail.
Довжина морської істоти досягала десяти метрів. Крім того, її вирішили відбуксирувати назад у море, оскільки продукти розкладання могли зашкодити місцевій екології.
Нагадаємо, що в індонезійській провінції Малуку на берег викинуло невідому 15-метрову морську істоту.
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27 09 2017 15:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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