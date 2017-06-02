На Харківщині чоловік хотів вивезти до Росії 1,6 млн рублів в кишенях
"Під час прикордонно-митного оформлення транспортного засобу співробітники відділу прикордонної служби "Вовчанськ" звернули увагу на 29-річного водія. Житель Луганська помітно хвилювався, тому було прийнято рішення провести поглиблену перевірку. Під час огляду з'ясувалося, що чоловік намагався перемістити через кордон 1,69 млн рублів до РФ. Всі кошти українець поклав у кишеню своєї куртки", - повідомляють в прес-центрі Держприкордонслужби.
На даний момент чоловіка, автомобіль і валюту передали представникам фіскальної служби. Триває перевірка.
Нагадаємо, у січні в аеропорту "Київ" прикордонники виявили 17 ящиків із контрабандними комплектуючими до зброї та авіаційної техніки.
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