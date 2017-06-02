Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Харківщині чоловік хотів вивезти до Росії 1,6 млн рублів в кишенях

Автомобіль і валюту передали представникам фіскальної служби
Чергову спробу переміщення валюти через державний кордон попередили вчора прикордонники Харківського загону спільно з представниками фіскальної служби. Кошти виявили в українця, який прямував до Росії.
На Харківщині чоловік хотів вивезти до Росії 1,6 млн рублів в кишенях Фото: dpsu.gov.ua

"Під час прикордонно-митного оформлення транспортного засобу співробітники відділу прикордонної служби "Вовчанськ" звернули увагу на 29-річного водія. Житель Луганська помітно хвилювався, тому було прийнято рішення провести поглиблену перевірку. Під час огляду з'ясувалося, що чоловік намагався перемістити через кордон 1,69 млн рублів до РФ. Всі кошти українець поклав у кишеню своєї куртки", - повідомляють в прес-центрі Держприкордонслужби.

На даний момент чоловіка, автомобіль і валюту передали представникам фіскальної служби. Триває перевірка.

Нагадаємо, у січні в аеропорту "Київ" прикордонники виявили 17 ящиків із контрабандними комплектуючими до зброї та авіаційної техніки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 02 2017 09:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat