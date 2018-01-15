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На Харківщині митники виявили коноплю в ляльці

При огляді в голові ляльки було виявлено 43 прозорих поліетиленових пакети з насінням коноплі
Співробітники митної служби Державної фіскальної служби виявили іграшкову ляльку, в якій були заховані пакети з коноплею.
На Харківщині митники виявили коноплю в ляльці Фото: ДФС

Так, контрабанда була виявлена на митному посту "Пісочин". Під час проведення рентген-сканування міжнародного поштового відправлення за кордон, в якому перебувала, згідно документації, лялька Folk Ukrainian Doll лялька, було встановлено, що голова ляльки має неоднорідні колірні вкраплення щодо рук і ніг, які свідчать про можливу наявність органічних речовин, повідомляє прес-служба ДФС на сторінці у Facebook.

Після цього митники залучили службову собаку по кличці "Любомир", який спрацював на вищезгадану ляльку. При подальшому огляді в голові ляльки було виявлено 43 прозорих поліетиленових пакети з насінням коноплі.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України, проводяться слідчі дії. Предмети правопорушення передані в правоохоронні органи.

Нагадаємо, що в Закарпатській області 51-річний житель села Тийглаш подзвонив у поліцію і повідомив про зникнення речей з дому. Правоохоронці під час огляду приватного будинку заявника знайшли пакет з сухою подрібненою речовиною, ззовні схожою на марихуану.

 
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15 01 2018 21:53
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