На Харківщині митники виявили коноплю в ляльці

При огляді в голові ляльки було виявлено 43 прозорих поліетиленових пакети з насінням коноплі

Співробітники митної служби Державної фіскальної служби виявили іграшкову ляльку, в якій були заховані пакети з коноплею.

Так, контрабанда була виявлена на митному посту "Пісочин". Під час проведення рентген-сканування міжнародного поштового відправлення за кордон, в якому перебувала, згідно документації, лялька Folk Ukrainian Doll лялька, було встановлено, що голова ляльки має неоднорідні колірні вкраплення щодо рук і ніг, які свідчать про можливу наявність органічних речовин, повідомляє прес-служба ДФС на сторінці у Facebook.

Після цього митники залучили службову собаку по кличці "Любомир", який спрацював на вищезгадану ляльку. При подальшому огляді в голові ляльки було виявлено 43 прозорих поліетиленових пакети з насінням коноплі.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України, проводяться слідчі дії. Предмети правопорушення передані в правоохоронні органи.

Нагадаємо, що в Закарпатській області 51-річний житель села Тийглаш подзвонив у поліцію і повідомив про зникнення речей з дому. Правоохоронці під час огляду приватного будинку заявника знайшли пакет з сухою подрібненою речовиною, ззовні схожою на марихуану.