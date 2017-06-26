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На Херсонщині 16-річний студент друкував гроші на кольоровому принтері

Підлітку може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до семи років
У Херсонській області поліція викрила 16-річного студента зі Скадовського району, який друкував фальшиві купюри номіналом 200 та 500 гривень на кольоровому принтері.
На Херсонщині 16-річний студент друкував гроші на кольоровому принтері Фото: odessa.net

Збувала фальшиві гроші хлопця його 16-річна дівчина у пляжних кіосках і магазинах, повідомляє прес-служба поліції у Facebook.

"Співробітники поліції провели санкціонований обшук у помешканні студента. Вилучили системний блок персонального комп'ютера, кольоровий принтер, а також готові до збуту купюри номіналом 200 та 500 гривень, роздруковані на аркушах А4. Банкноти направлені на дослідження", - йдеться в повідомленні.

Зараз відомо про шість фактів збуту фальшивих грошей. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання під час продажу товарів, збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів).

Підлітку може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, що в Черкаській області правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповання, яке збувало фальшиву валюту, виготовлену на окупованій території.

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26 06 2017 19:36
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