На Хмельниччині випробували артилерійські установки 2С3 "Акація" та 2С1 "Гвоздика", - ВІДЕО

"Шепетівський ремонтний завод", який входить до складу "Укроборонпрому", провів випробування партії самохідних артилерійських установок 2С3 "Акація" та 2С1 "Гвоздика" перед передачею в Збройні Сили України.

Артилерійські установки успішно здійснили серію пострілів і марш-кидок на спеціальному полігоні в Хмельницькій області.

2С3 "Акація", яка пройшла цикл відновлення всіх систем, оснащена 152-мм гаубицею, яка здатна вести вогонь на відстані 17-20 км, в тому числі - сучасними керованими снарядами типу "Квітник". Бойова машина вагою в 27,5 т. може рухатися зі швидкістю до 60 км/год, завдяки чому досягається висока мобільність і гнучкість застосування на полі бою, повідомляється на сайті "Укроборонпрому".

У свою чергу, 2С1 "Гвоздика" оснащена меншою за калібром 122-мм гаубицею з дальністю ураження цілей близько 15 км. Більш легка "Гвоздика", масою 15,7 т. також може рухатися зі швидкістю 60 км / год, при цьому машина має можливість форсувати водні перешкоди вплав.

Нагадаємо, що Харківський бронетанковий завод, що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", підготував до передачі чергову партію основних бойових танків Т-80 для високомобільних десантних військ.