НОВИНИУ Кам’янці-Подільському завершується будівництво першої в України та третьої в Європі теплової біоелектростанції, потужністю 45 мегават.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Хмельниччині завершують будівництво першої в Україні теплової біоелектростанції
Подібна технологія використовується лише на п’яти електростанціях у світі
Фото: kmu.gov.ua
Зокрема, електростанція оснащена унікальною турбіною Organic Rankine Cycle - органічний цикл Ренкіна. Подібна технологія використовується лише на п’яти електростанціях у світі, - йдеться у повідомленні прес-служби уряду.
Загальна вартість проекту складає 9,6 мільйонів доларів. Кошти на будівництво надав Світовий банк у кредит під 0,01% річних.
"Після впровадження ТЕС на біомасі місто очікує зменшення споживання газу на 15,5 мільйонів кубометрів газу на суму близько 115 млн гривень на рік", - йдеться у повідомленні.
Починаючи з 15 червня 2018 року електростанцію почнуть тестувати, а її офіційне відкриття та повноцінне функціонування планується на початку липня.
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21 05 2018 11:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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