На Хмельниччині завершують будівництво першої в Україні теплової біоелектростанції

Подібна технологія використовується лише на п’яти електростанціях у світі

У Кам’янці-Подільському завершується будівництво першої в України та третьої в Європі теплової біоелектростанції, потужністю 45 мегават.

Зокрема, електростанція оснащена унікальною турбіною Organic Rankine Cycle - органічний цикл Ренкіна. Подібна технологія використовується лише на п’яти електростанціях у світі, - йдеться у повідомленні прес-служби уряду.

Загальна вартість проекту складає 9,6 мільйонів доларів. Кошти на будівництво надав Світовий банк у кредит під 0,01% річних.

"Після впровадження ТЕС на біомасі місто очікує зменшення споживання газу на 15,5 мільйонів кубометрів газу на суму близько 115 млн гривень на рік", - йдеться у повідомленні.

Починаючи з 15 червня 2018 року електростанцію почнуть тестувати, а її офіційне відкриття та повноцінне функціонування планується на початку липня.