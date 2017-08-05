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На Хортиці горів курень Запорізької Січі, – ФОТО

Причина займання встановлюється
8 травня на острові Хортиця в історичному комплексі Запорізька Січ спалахнув вогонь.
На Хортиці горів курень Запорізької Січі, – ФОТО Фото: zanoza-news.com

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Запорізькій області.

"8 травня о 15:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на території історико-культурного комплексу "Запорізька Січ", на о. Хортиця, сталася пожежа. Враховуючи те, що історико-культурний комплекс є об’єктом з масовим перебуванням, щорічно рятувальники встановлюють додатковий пост, який і спрацював в перші хвилини пожежі", – йдеться в повідомленні.


Фото: zp.dsns.gov.ua

Горів солом’яний дах окремо розташованої будівлі виставкового залу "Козацький табір" загальною площею 40 кв.м.


Фото: zp.dsns.gov.ua

"Зважаючи на  вітряну погоду, пожежа могла поширитись на більш значну площу та перекинутись на поруч розташовані будівлі. Завдяки оперативним діям підрозділів цього вдалось уникнути. О 15:45 бійці ДСНС локалізували пожежу, а о 16:03 повністю ліквідували, провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторного загоряння", – повідомили в ГУ ДСНС в Запорізькій області.

Причина займання встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.


Фото: zp.dsns.gov.ua

Від ГУ ДСНС залучалися 6 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу.


Фото: zp.dsns.gov.ua


Фото: zp.dsns.gov.ua

Нагадаємо, у Києві, на вулиці Симона Петлюри, загорілася мансарда хостелу.

У ніч на неділю, 7 травня, в корпусі для неповнолітніх Лук'янівського слідчого ізолятора, який використовується як VIP-корпус, сталася пожежа.

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08 05 2017 18:40
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