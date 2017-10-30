На Івано-Франківщині дитина постраждала через негоду

В Івано-Франківській області через сильні пориви вітру, які сягали 40 м/с, зафіксовано падіння 12 дерев. Травмовано 8-річну дитину.

"Внаслідок ускладнення погодних умов, посилення поривчастого вітру 25-30 м/с, в гірській місцевості до 40 м/с, випадання дощу, в гірській місцевості мокрого снігу на території Івано-Франківської області зареєстровано падіння 12-ти поодиноких дерев, в результаті чого 1 особа травмована, а саме: Косівський р-н, с. Текуче в приватному господарстві впало дерево на гр. Киринчук Н.Д., 2009 р.н.", - повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Хлопчика доставлено до дитячого реанімаційного відділення із закритими множинними переломами кісток тазу, середньої третини лівої стегнової кістки зі зміщенням, травматичним шоком.

За їхньою інформацією, повалені дерева пошкодили 3 автомобілі. Сильний вітер повністю знеструмив 14 населених пунктів, ще 28 – частково. Через негоду найбільше постраждали територія Яремчанської міської ради, Верховинський, Косівський та Снятинська райони.

На Яблуницькому та Вишівському перевалах працюють грейдери. Сніговий покров там сягає до 10 см. Проїзд забезпечений.

Нагадаємо, через ускладнення погодних умов 29 жовтня та проти ночі 30 жовтня було знеструмлено 389 населених пунктів.

29 жовтня, в другій половині дня погода на Закарпатті різко погіршилася – в горах випав сніг, а шквальні пориви вітру повалили на високогір’ї чимало дерев.