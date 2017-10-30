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Близько 400 населених пунктів в Україні залишились без світла цієї ночі

Найбільше постраждала Львівська область
Через ускладнення погодних умов 29 жовтня та проти ночі 30 жовтня було знеструмлено 389 населених пунктів.
Близько 400 населених пунктів в Україні залишились без світла цієї ночі Фото: Голос України

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що через дощ, мокрий сніг та сильні пориви вітру спрацювала система захисту ліній електропередач.

Як наслідокбез світла залишилися 389 населених пунктів у 10 областях, а саме: у Львівській - 129 населених пунктів, Тернопільській - 68, Хмельницькій - 51, Чернівецькій - 50, Івано-Франківській - 32, Вінницькій - 21, Рівненській - 13, Полтавській - 12, Київській - 8 та Закарпатській - 5 населених пунктів.

Зазначимо, за даними УкрГідрометцентру, 30 жовтня в Україні пориви вітру сягнуть 17-22 м/с, в західних, південних областях та Приазов'ї місцями 25-30 м/с. Також українців попереджають про хуртовини та мокрий сніг.

Нагадаємо, у неділю, 29 жовтня, в другій половині дня погода на Закарпатті різко погіршилася – в горах випав сніг, а шквальні пориви вітру повалили на високогір’ї чимало дерев.

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30 10 2017 09:33
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