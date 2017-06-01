На кордоні з Польщею вилучено 68 раритетних книг

Громадянин України намагався вивезти до Польщі 68 стародруків середини XIX - початку XX сторіч.

Громадянин України автомобілем "Toyota" прямував з України в Республіку Польщу через м/п "Краковець", - повідомляє Державна фіскальна служба у Facebook.

Для проходження митного контролю він обрав смугу спрощеного митного контролю "зелений коридор".

Під час візуального огляду автомобіля у працівників митниці виникла підозра про наявність в ньому товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України. Автомобіль оглянули, в багажному відділенні у двох сумках виявили друковані видання.

Фото:SFSofUkraine

З найстаріших - "Типограціи Конрада Вингебера", рік видання - 1845, видання "Головный складь в. книгарнь Сайфарта и Чайковского и Ставропигыйского Института у Львовь", рік видання - 1888. Серед інших - книги початку ХХ ст. - художні твори, словники, наукові видання. Чимало книг невідомих авторів та видавництв. Також багато стародруків німецькою мовою. Загалом вилучено 68 штук.

Оскільки громадянин формою проходження митного контролю обрав смугу руху "зелений коридор", що вважається заявою про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території, та свідчить про факти, що мають юридичне значення, він порушив встановлений відповідно до МКУ порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю.

За ознаками порушення правил Митного кодексу України, складено протокол. Історичну та культурну цінність стародруків встановлять експерти.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала на Закарпатті двох зловмисників, які незаконно переправляли через кордон цінні книги. Зловмисники намагалися вивезти майже 100 книг