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На Кубі при зльоті розбився літак з понад 100 пасажирами на борту

За попередньою інформацією є постраждалі
На Кубі після зльоту з аеропорту Гавани розбився і вибухнув літак "Боїнг-737".
На Кубі при зльоті розбився літак з понад 100 пасажирами на борту Фото: AFP/GETTY IMAGES

Про це повідомляє ВВС з посиланням на Кубинські ЗМІ.

За інформацією CNN з посиланням на місцеві ЗМІ, на борту були 104 людини.

Це був внутрішній рейс із столиці Куби Гавани до міста Ольгін.

Нагадаємо, що військовий літак C-130 Hercules розбився на шосе в Джорджії (США).

 

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18 05 2018 20:55
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