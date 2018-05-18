На Кубі при зльоті розбився літак з понад 100 пасажирами на борту За попередньою інформацією є постраждалі

На Кубі після зльоту з аеропорту Гавани розбився і вибухнув літак "Боїнг-737".

Фото: AFP/GETTY IMAGES

Про це повідомляє ВВС з посиланням на Кубинські ЗМІ. За інформацією CNN з посиланням на місцеві ЗМІ, на борту були 104 людини. Це був внутрішній рейс із столиці Куби Гавани до міста Ольгін. Нагадаємо, що військовий літак C-130 Hercules розбився на шосе в Джорджії (США).

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію