НОВИНИНа Кубі після зльоту з аеропорту Гавани розбився і вибухнув літак "Боїнг-737".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Кубі при зльоті розбився літак з понад 100 пасажирами на борту
За попередньою інформацією є постраждалі
Фото: AFP/GETTY IMAGES
Про це повідомляє ВВС з посиланням на Кубинські ЗМІ.
За інформацією CNN з посиланням на місцеві ЗМІ, на борту були 104 людини.
Це був внутрішній рейс із столиці Куби Гавани до міста Ольгін.
Нагадаємо, що військовий літак C-130 Hercules розбився на шосе в Джорджії (США).
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