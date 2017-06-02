На Київщині 63-річний чоловік вбив свою дружину після чого 10 днів жив з мертвим тілом
Інцидент стався 25 січня в с. Катюжанка, але відомо про те, що трапилося, стало лише ввечері 4 лютого від працівника швидкої допомоги, повідомляє прес-служба Національної поліції в Київській області.
"Після приїзду на місце події слідчо-оперативна група та судово-медичні експерти виявили на тілі жінки, яке вже перебувало в стані гниття, множинні колото-різані рани", - повідомляють у поліції.
У прес-службі поліції області додають, що в ході слідства було встановлено, що 25 січня після розпивання спиртних напоїв між 63-річним чоловіком та його 59-річною дружиною виникла сварка, в ході якої чоловік накинувся на жінку з ножем і завдав множинних ножових поранень.
"Після цього він залишив її на підлозі і продовжив жити звичайним життям", - повідомляється в заяві відомства.
Зараз зловмисника затримано. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України ("Умисне вбивство").
"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років", - повідомляють у Нацполіції Київської області.
Нагадаємо, що в Козятині Вінницької області 14-річна дівчина народила дитину і викинула її з вікна своєї квартири на п'ятому поверсі. Дитина загинула.
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