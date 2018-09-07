Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Київщині автомобіль наїхав на дорожніх робітників, одна людина загинула

Ще чотирьох робітників госпіталізовано з травмами
Унаслідок ДТП в Київській області в понеділок, 9 липня, загинув співробітник дорожньої служби.
На Київщині автомобіль наїхав на дорожніх робітників, одна людина загинула Фото: Нацполіція

Ще четверо зазнали травм, повідомляє прес-служба ГУ НП області у Facebook.

63-річний житель Києва за кермом автомобіля Opel Vectra з невідомих причин наїхав на групу співробітників приватної дорожньої служби "Автомагістраль", які виконували роботи з нанесення дорожньої розмітки.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці, чотирьох його колег госпіталізовано до Васильківської районної лікарні.

Також госпіталізовано водія автомобіля.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України ("Порушення правил дорожнього руху"). Водієві загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, поблизу Харкова легковик збив чотирьох велосипедистів: загинула 29-річна жінка, двоє підлітків потрапили до лікарні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 07 2018 13:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.