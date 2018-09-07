На Київщині автомобіль наїхав на дорожніх робітників, одна людина загинула
Ще четверо зазнали травм, повідомляє прес-служба ГУ НП області у Facebook.
63-річний житель Києва за кермом автомобіля Opel Vectra з невідомих причин наїхав на групу співробітників приватної дорожньої служби "Автомагістраль", які виконували роботи з нанесення дорожньої розмітки.
Від отриманих травм чоловік загинув на місці, чотирьох його колег госпіталізовано до Васильківської районної лікарні.
Також госпіталізовано водія автомобіля.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України ("Порушення правил дорожнього руху"). Водієві загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, поблизу Харкова легковик збив чотирьох велосипедистів: загинула 29-річна жінка, двоє підлітків потрапили до лікарні.
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