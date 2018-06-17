Під Харковом водій наїхав на велосипедистів: одна людина загинула, двоє в лікарні

Поблизу Харкова легковик збив чотирьох велосипедистів. Внаслідок ДТП загинула 29-річна жінка, ще двоє підлітків у лікарні. Інший потерпілий від госпіталізації відмовився.

Про це розповіли в поліції Харківської області.

Аварія сталася 17 червня об 11:10 у смт Безлюдівка.

"У скоєнні злочину викритий 42-річний водій "ВАЗ", – заявили в поліції.

"Внаслідок аварії загинула жінка, особа якої наразі встановлюється. Також в результаті ДТП постраждали двоє осіб – 16-річні хлопці доставлені до Харківської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги з забоями та ранами. Інший потерпілий від госпіталізації відмовився", – розповіли правоохоронці.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Зараз працівники поліції встановлюють всі обставини пригоди.



Фото: hk.npu.gov.ua

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