На Київщині через пожежу евакуювали 70 осіб

Причина пожежі поки не встановлена

У Софіївській Борщагівці Київської області сталася пожежа в багатоквартирному житловому будинку.

"Розвідкою встановлено, що загоряння виникло на сходовій клітці з 1 по 5 поверх багатоквартирного житлового будинку, в результаті чого відбулося задимлення коридорів всього під'їзду. За допомогою ланок ГДЗС (газодимозахисної служби, - ред.) рятувальники евакуювали 70 мешканців квартир будинку. Вогнем знищено електромережу сходової клітки житлового будинку", - сказано в повідомленні прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Причина пожежі поки не встановлена.

Нагадаємо, у лютому в Києві гасили масштабну пожежу на радіоринку "Караваєві дачі".