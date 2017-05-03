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На Київщині через пожежу евакуювали 70 осіб

Причина пожежі поки не встановлена
У Софіївській Борщагівці Київської області сталася пожежа в багатоквартирному житловому будинку.
На Київщині через пожежу евакуювали 70 осіб Фото: ДСНС

"Розвідкою встановлено, що загоряння виникло на сходовій клітці з 1 по 5 поверх багатоквартирного житлового будинку, в результаті чого відбулося задимлення коридорів всього під'їзду. За допомогою ланок ГДЗС (газодимозахисної служби, - ред.) рятувальники евакуювали 70 мешканців квартир будинку. Вогнем знищено електромережу сходової клітки житлового будинку", - сказано в повідомленні прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Причина пожежі поки не встановлена.

Нагадаємо, у лютому в Києві гасили масштабну пожежу на радіоринку "Караваєві дачі".

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05 03 2017 16:03
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