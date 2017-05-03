CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Софіївській Борщагівці Київської області сталася пожежа в багатоквартирному житловому будинку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині через пожежу евакуювали 70 осіб
Причина пожежі поки не встановлена
Фото: ДСНС
"Розвідкою встановлено, що загоряння виникло на сходовій клітці з 1 по 5 поверх багатоквартирного житлового будинку, в результаті чого відбулося задимлення коридорів всього під'їзду. За допомогою ланок ГДЗС (газодимозахисної служби, - ред.) рятувальники евакуювали 70 мешканців квартир будинку. Вогнем знищено електромережу сходової клітки житлового будинку", - сказано в повідомленні прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Причина пожежі поки не встановлена.
Нагадаємо, у лютому в Києві гасили масштабну пожежу на радіоринку "Караваєві дачі".
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05 03 2017 16:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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