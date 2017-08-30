На Київщині голову місцевого відділення "Радикальної партії" затримали за вимагання
Генпрокуратура проводить досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (надання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу, повідомляє прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.
"Встановлено, що депутат Фастівської міськради, голова місцевого відділення Радикальної партії Олега Ляшка, голова земельної комісії Фастівської міськради вимагав у голови релігійної організації неправомірну вигоду в розмірі 70 тис. доларів за прийняття позитивного рішення міськрадою і підпорядкованою йому земельною комісією про виділення в оренду релігійній організації території кладовища площею 1,5 га", - повідомила Сарган.
Чиновника затримали після отримання частини хабара в розмірі 15 тис. доларів.
Зараз вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України і Генеральної прокуратури викрили на хабарі депутата Рівненської міської ради.
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