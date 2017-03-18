Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Київщині група поліцейських торгувала зброєю, - ВІДЕО

У даний час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу учасникам злочинної групи і вживаються заходи для залучення їх до кримінальної відповідальності
У столичному регіоні правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася збутом зброї і боєприпасів, до складу якої входили поліцейські.
На Київщині група поліцейських торгувала зброєю, - ВІДЕО Фото: npu.gov.ua

За фактом незаконної діяльності прокуратурою області було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, -  повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Як з'ясувалося в ході супроводження кримінального провадження, до складу групи входили троє співробітників поліції Київської області. Сформував групу 26-річний сержант поліції, через якого безпосередньо проходив канал збуту зброї. Собі в спільники організатор взяв своїх однолітків: начальника складу озброєння та інспектора дозвільної системи обласного главку поліції, зазначають правоохоронці.

Фото:npu.gov.ua

"Під час оперативних заходів було задокументовано три факти збуту, що підтверджують злочинну діяльність змовників: продаж 2,8 тис. патронів калібру 7,62 мм, бойового пістолета калібру 9 мм та бойового пістолета іноземного походження. Крім того, зловмисники отримали аванс за короткоствольну нарізну зброю ПК "Вулкан". Сума прибутку з цих злочинних операцій склала 28 тис. гривень та 4,1 тис. доларів. При цьому патрони зловмисники крали з відомчого складу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для огляду автомата "Вулкан" працівник дозвільної системи обласного главку поліції запросив чоловіка в свій службовий кабінет. Там він запропонував відвідувачу отримати ще й дозвіл на цю зброю за 500 доларів "винагороди", яку й отримав. Після цього зловмисників було затримано, а патрони, автомат і отримані ними кошти вилучено.

"Крім того, за місцем проживання фігурантів групи проведено санкціоновані обшуки. Під час їх проведення виявлено та вилучено рушниці, пістолети, автомати, боєприпаси без дозвільних документів на них. Крім того, правоохоронці вилучили фальшиві посвідчення працівників ЗМІ, членів громадських формувань, на які оформлялася зброя", - відзначили в поліції.

Фото:npu.gov.ua

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу учасникам злочинної групи і вживаються заходи для залучення їх до кримінальної відповідальності.

Зазначимо, вчора, 17 березня повідомляли, що у Київській області  затримали двох співробітників поліції, які займалися нелегальним збутом вогнепальної зброї, бойових припасів і вибухових пристроїв.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 03 2017 13:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.