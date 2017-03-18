На Київщині група поліцейських торгувала зброєю, - ВІДЕО

У даний час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу учасникам злочинної групи і вживаються заходи для залучення їх до кримінальної відповідальності

У столичному регіоні правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася збутом зброї і боєприпасів, до складу якої входили поліцейські.

За фактом незаконної діяльності прокуратурою області було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, - повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Як з'ясувалося в ході супроводження кримінального провадження, до складу групи входили троє співробітників поліції Київської області. Сформував групу 26-річний сержант поліції, через якого безпосередньо проходив канал збуту зброї. Собі в спільники організатор взяв своїх однолітків: начальника складу озброєння та інспектора дозвільної системи обласного главку поліції, зазначають правоохоронці.

Фото:npu.gov.ua

"Під час оперативних заходів було задокументовано три факти збуту, що підтверджують злочинну діяльність змовників: продаж 2,8 тис. патронів калібру 7,62 мм, бойового пістолета калібру 9 мм та бойового пістолета іноземного походження. Крім того, зловмисники отримали аванс за короткоствольну нарізну зброю ПК "Вулкан". Сума прибутку з цих злочинних операцій склала 28 тис. гривень та 4,1 тис. доларів. При цьому патрони зловмисники крали з відомчого складу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для огляду автомата "Вулкан" працівник дозвільної системи обласного главку поліції запросив чоловіка в свій службовий кабінет. Там він запропонував відвідувачу отримати ще й дозвіл на цю зброю за 500 доларів "винагороди", яку й отримав. Після цього зловмисників було затримано, а патрони, автомат і отримані ними кошти вилучено. "Крім того, за місцем проживання фігурантів групи проведено санкціоновані обшуки. Під час їх проведення виявлено та вилучено рушниці, пістолети, автомати, боєприпаси без дозвільних документів на них. Крім того, правоохоронці вилучили фальшиві посвідчення працівників ЗМІ, членів громадських формувань, на які оформлялася зброя", - відзначили в поліції. Фото:npu.gov.ua Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу учасникам злочинної групи і вживаються заходи для залучення їх до кримінальної відповідальності.

Зазначимо, вчора, 17 березня повідомляли, що у Київській області затримали двох співробітників поліції, які займалися нелегальним збутом вогнепальної зброї, бойових припасів і вибухових пристроїв.