На Київщині під кригу провалились троє людей, які катались на снігоході
Повідомлення до рятувальників надійшло об 16:15 від поліції: подія трапилась поблизу села Страхолісся, інформує прес-центр ДСНС.
Орієнтовна відстань від місця провалу під кригу до берега складає 2 кілометра, за інформацією рибалок орієнтовна глибина - 10 метрів.
12 січня розпочато пошукову операцію, на яку залучено рятувально-водолазне відділення Вишгорода та інших рятувальників.
Також допомогу у пошуках надає Національна поліція та чоловік, який зміг врятуватися самостійно. Наразі до пошуку зниклих залучено 27 осіб особового складу ДСНС та 2 катери на повітряній подушці "Марс".
Фото: ДСНС
Станом на 14:00 годину 12 січня тіло одного із затонулих чоловіків піднято на поверхню, пошуки другого чоловіка тривають.
Нагадаємо, що у п’ятницю, 11 січня, у Харкові через снігопад обвалився дах торгового павільйону, унаслідок інциденту постраждали троє людей.
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