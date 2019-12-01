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На Київщині під кригу провалились троє людей, які катались на снігоході

Наразі до пошуку зниклих залучено 27 осіб особового складу ДСНС та 2 катери на повітряній подушці "Марс"
У п'ятницю, 11 січня, під час катання на снігоході по Київському водосховищу провалилися під кригу три чоловіка, один врятувався самостійно, а двоє вибратися на поверхню не змогли.
На Київщині під кригу провалились троє людей, які катались на снігоході ФОТО: ДСНС

Повідомлення до рятувальників надійшло об 16:15 від поліції: подія трапилась поблизу села Страхолісся, інформує прес-центр ДСНС.

Орієнтовна відстань від місця провалу під кригу до берега складає 2 кілометра, за інформацією рибалок орієнтовна глибина - 10 метрів.

12 січня  розпочато пошукову операцію, на яку залучено рятувально-водолазне відділення Вишгорода та інших рятувальників.

Також допомогу у пошуках надає Національна поліція та чоловік, який зміг врятуватися самостійно. Наразі до пошуку зниклих залучено 27 осіб особового складу ДСНС та 2 катери на повітряній подушці "Марс".


Фото: ДСНС

Станом на 14:00 годину 12 січня тіло одного із затонулих чоловіків піднято на поверхню, пошуки другого чоловіка тривають.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 11 січня, у Харкові через снігопад обвалився дах торгового павільйону, унаслідок інциденту постраждали троє людей.

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12 01 2019 23:31
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