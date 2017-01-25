На Київщині спіймали злочинців, які вербували українців для наркоторгівлі у Бразилію

У Київській області поліцейські затримали чотирьох осіб, які вербували місцевих жителів для переправлення наркотиків до Бразилії.

Як розповів прокурор області Дмитро Чибісов, у 2015-2016 роках підозрювані вербували і переміщали громадян України до Бразилії для залучення їх у злочинну діяльність, пов'язану з наркоторгівлею.

"Зловмисники обіцяли довірливим громадянам законну і високооплачувану роботу за кордоном у сфері туризму, а також пропонували займатися перевезенням дорогоцінного каміння. Підшукавши охочих заробити, вони оплачували йому квиток і давали кошти на проживання в готелі. Згодом громадянин отримував смс-повідомлення від "роботодавця" із завданням, наприклад, перевезти сумку з коштовностями з Сан-Паулу до Таїланду", - розповів Чибісов, повідомляють на сайті регіональної прокуратури.

Під час проходження реєстрації та перевірки багажу українців затримували. Так, у вісьмох громадян України, які погодилися на запропоновану "роботу", під час перевірки багажу було вилучено понад 25 кг кокаїну.

"Встановлено вісьмох потерпілих, чотирьом вдалося повернутися в Україну. При цьому один із потерпілих засуджений у Таїланді", - зазначив прокурор.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України припинили в Києві діяльність потужного наркоугруповання, учасники якого контрабандою ввозили кокаїн і психотропи з однієї з країн Євросоюзу.