На Київщині спіймали злочинців, які вербували українців для наркоторгівлі у Бразилію
Як розповів прокурор області Дмитро Чибісов, у 2015-2016 роках підозрювані вербували і переміщали громадян України до Бразилії для залучення їх у злочинну діяльність, пов'язану з наркоторгівлею.
"Зловмисники обіцяли довірливим громадянам законну і високооплачувану роботу за кордоном у сфері туризму, а також пропонували займатися перевезенням дорогоцінного каміння. Підшукавши охочих заробити, вони оплачували йому квиток і давали кошти на проживання в готелі. Згодом громадянин отримував смс-повідомлення від "роботодавця" із завданням, наприклад, перевезти сумку з коштовностями з Сан-Паулу до Таїланду", - розповів Чибісов, повідомляють на сайті регіональної прокуратури.
Під час проходження реєстрації та перевірки багажу українців затримували. Так, у вісьмох громадян України, які погодилися на запропоновану "роботу", під час перевірки багажу було вилучено понад 25 кг кокаїну.
"Встановлено вісьмох потерпілих, чотирьом вдалося повернутися в Україну. При цьому один із потерпілих засуджений у Таїланді", - зазначив прокурор.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України припинили в Києві діяльність потужного наркоугруповання, учасники якого контрабандою ввозили кокаїн і психотропи з однієї з країн Євросоюзу.
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