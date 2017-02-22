На лінії зіткнення у зоні проведення АТО воюють 37 тис військових, - Полторак

Решта особового складу знаходиться на бойовому чергуванні, у навчальних центрах та полігонах

На лінії зіткнення у зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі знаходяться 37 тисяч військовослужбовців Збройних сил України.

Відповідну заяву на оперативному зборі керівного складу Збройних сил України зробив міністр оборони, генерал армії Степан Полторак, інформує "Еспресо" з посиланням на прес-службу відомства.

Він зазначив, що на лінії зіткнення знаходяться 37 тисяч військовослужбовців Збройних сил. Решта особового складу знаходиться на бойовому чергуванні, у навчальних центрах, на полігонах та аудиторіях, де вони вивчають досвід, який здобули.

"Ми зможемо захистити Україну і виконати всі завдання, які стоять перед Збройними силами. Свідченням цьому є 72-а бригада та інші підрозділи, які на прикладі Авдіївки показали, що вони вміють воювати", - наголосив Полторак.

Нагадаємо, що Степан Полторак повідомляв, що на цей час близько 40 тис. представників добровольчого руху захищають територіальну цілісність України в зоні проведення АТО на Донбасі.