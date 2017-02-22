На лінії зіткнення у зоні проведення АТО воюють 37 тис військових, - Полторак
Відповідну заяву на оперативному зборі керівного складу Збройних сил України зробив міністр оборони, генерал армії Степан Полторак, інформує "Еспресо" з посиланням на прес-службу відомства.
Він зазначив, що на лінії зіткнення знаходяться 37 тисяч військовослужбовців Збройних сил. Решта особового складу знаходиться на бойовому чергуванні, у навчальних центрах, на полігонах та аудиторіях, де вони вивчають досвід, який здобули.
"Ми зможемо захистити Україну і виконати всі завдання, які стоять перед Збройними силами. Свідченням цьому є 72-а бригада та інші підрозділи, які на прикладі Авдіївки показали, що вони вміють воювати", - наголосив Полторак.
Нагадаємо, що Степан Полторак повідомляв, що на цей час близько 40 тис. представників добровольчого руху захищають територіальну цілісність України в зоні проведення АТО на Донбасі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків