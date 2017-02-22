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На лінії зіткнення у зоні проведення АТО воюють 37 тис військових, - Полторак

Решта особового складу знаходиться на бойовому чергуванні, у навчальних центрах та полігонах
На лінії зіткнення у зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі знаходяться 37 тисяч військовослужбовців Збройних сил України.
На лінії зіткнення у зоні проведення АТО воюють 37 тис військових, - Полторак Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua

Відповідну заяву на оперативному зборі керівного складу Збройних сил України зробив міністр оборони, генерал армії Степан Полторак, інформує "Еспресо" з посиланням на прес-службу відомства.

Він зазначив, що на лінії зіткнення знаходяться 37 тисяч військовослужбовців Збройних сил. Решта особового складу знаходиться на бойовому чергуванні, у навчальних центрах, на полігонах та аудиторіях, де вони вивчають досвід, який здобули.

"Ми зможемо захистити Україну і виконати всі завдання, які стоять перед Збройними силами. Свідченням цьому є 72-а бригада та інші підрозділи, які на прикладі Авдіївки показали, що вони вміють воювати", - наголосив Полторак.

Нагадаємо, що Степан Полторак повідомляв, що на цей час близько 40 тис. представників добровольчого руху захищають територіальну цілісність України в зоні проведення АТО на Донбасі.

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22 02 2017 17:21
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