На Луганщині понад 20 студентів госпіталізували з ознаками гострої кишкової інфекції
На сьогодні до лікарні з діагнозом "Гостра кишкова інфекція" госпіталізовано 22 студентів, повідомляє "112 Україна" з посиланням на прес-службу обласної поліції.
Встановлено, що близько 19:00 на головний біль та нудоту поскаржився один зі студентів технікуму. Він звернувся до чергового гуртожитку і був госпіталізований до інфекційного відділення районної лікарні. Після цього скарги від студентів на самопочуття надходили протягом ночі та продовжують надходити й дотепер.
За фактом отруєння студентів Старобільського технікуму ЛНАУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).
Винуватцям отруєння загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Хід розслідування контролює прокуратура Луганської області.
Нагадаємо, що в Чернівецькій області отруїлися 12 вихованців навчально-виховного комплексу села Шебутинці. Трьох з них госпіталізовано.
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