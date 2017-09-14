На Луганщині понад 20 студентів госпіталізували з ознаками гострої кишкової інфекції

З гуртожитку Старобільського технікуму ЛНАУ (с. Веселе Старобільського району) до інфекційного відділення лікарні госпіталізовано студентів з ознаками гострої кишкової інфекції.

На сьогодні до лікарні з діагнозом "Гостра кишкова інфекція" госпіталізовано 22 студентів, повідомляє "112 Україна" з посиланням на прес-службу обласної поліції.

Встановлено, що близько 19:00 на головний біль та нудоту поскаржився один зі студентів технікуму. Він звернувся до чергового гуртожитку і був госпіталізований до інфекційного відділення районної лікарні. Після цього скарги від студентів на самопочуття надходили протягом ночі та продовжують надходити й дотепер.

За фактом отруєння студентів Старобільського технікуму ЛНАУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Винуватцям отруєння загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Хід розслідування контролює прокуратура Луганської області.

Нагадаємо, що в Чернівецькій області отруїлися 12 вихованців навчально-виховного комплексу села Шебутинці. Трьох з них госпіталізовано.