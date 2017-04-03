На Луганщині у блокадників знайшли вибухівку
"На даний час на місці, де розташовані намети активістів-блокадників, проводяться оперативно-слідчі дії. Працюють експерти криміналісти-вибухотехніки. Проводиться ретельне обстеження території, де знаходяться блокадники. Під однією з опор мосту, де стоїть їх намет, виявлено міни "МОН", гранати РГМ-5, близько двох кілограмів тротилу із необхідними пристроями для здійснення вибухів, димові шашки, патрони", - написала начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Луганській області Тетяна Погукай на своїй сторінці у Facebook.
У телефонній розмові з кореспондентом "Укрінформу" вона зазначила, що ніякої протидії поліції активісти не чинили. На місці знаходиться оператор відділу комунікації, і згодом має бути оприлюднений відеозвіт з місця події.
Слідчо-оперативні дії тривають.
Нагадаємо, що вже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Блокада призвела до дефіциту антрацитового вугілля – 15 лютого в Україні запроваджено надзвичайні заходи у сфері енергетики.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
Також штаб блокади ОРДЛО відмовляється вести переговори із прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом і планує розширити географію блокади.
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