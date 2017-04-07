На Луганщині затримали злочинців, які незаконно вивезли 200 тонн вугілля

У Луганській області правоохоронці затримали зловмисників, які незаконно розкрадали вугілля.

Злочинне угрупування складалось з гендиректора держпідприємства, керівника структурного підрозділу однієї з шахт та начальника охорони підприємства. За три місяці злочинці незаконно вивезли понад 200 тонн вугілля.

"Правоохоронці встановили, що службові особи держпідприємства вивозили вугілля без жодного обліку та дозвільних документів. В подальшому викрадену продукцію продавали організаціям реального сектору економіки", - повідомляє прес-служба управління захисту економіки Луганської області

Отримані кошти розподілялися між всіма учасниками угрупування.

Фото: Управління захисту економіки в Луганській області в Facebook

Як повідомляється, у вересні-жовтні 2016 року злочинці за подібною схемою вивезли 205 тонн вугілля. За експертними висновками, вартість викраденого вугілля склала понад 323 тисяч гривень.

"В межах кримінального провадження співробітники управління захисту економіки в Луганській області, слідства обласної поліції та прокуратури довели причетність гендиректора та начальна охорони держпідприємства, а також керівника структурного підрозділу однієї з шахт регіону", - зазначили у прес-службі.

Учасникам ОЗГ слідчі повідомили про підозру за ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує від 5-ти до 8-ми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років. Справу скеровано до суду.