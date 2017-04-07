Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Луганщині затримали злочинців, які незаконно вивезли 200 тонн вугілля

За експертними висновками, вартість викраденого вугілля склала понад 323 тис. грн
У Луганській області правоохоронці затримали зловмисників, які незаконно розкрадали вугілля.
На Луганщині затримали злочинців, які незаконно вивезли 200 тонн вугілля Фото: Управління захисту економіки в Луганській області в Facebook

Злочинне угрупування складалось з гендиректора держпідприємства, керівника структурного підрозділу однієї з шахт та начальника охорони підприємства. За три місяці злочинці незаконно вивезли понад 200 тонн вугілля.

"Правоохоронці встановили, що службові особи держпідприємства вивозили вугілля без жодного обліку та дозвільних документів. В подальшому викрадену продукцію продавали організаціям реального сектору економіки", - повідомляє прес-служба управління захисту економіки Луганської області 

Отримані кошти розподілялися між всіма учасниками угрупування.

Фото: Управління захисту економіки в Луганській області в Facebook

Як повідомляється, у вересні-жовтні 2016 року злочинці за подібною схемою вивезли 205 тонн вугілля. За експертними висновками, вартість викраденого вугілля склала понад 323 тисяч гривень.

"В межах кримінального провадження співробітники управління захисту економіки в Луганській області, слідства обласної поліції та прокуратури довели причетність гендиректора та начальна охорони держпідприємства, а також керівника структурного підрозділу однієї з шахт регіону", - зазначили у прес-службі.

Учасникам ОЗГ слідчі повідомили про підозру за ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує від 5-ти до 8-ми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років. Справу скеровано до суду.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 07 2017 16:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.