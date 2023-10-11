У Болгарії затримали 12 учасників злочинної мережі, яка постачала до рф товари для військових

Злочинна група працювала з початку 2021 року.

Болгарська прокуратура, Агентство державної безпеки та Міністерство внутрішніх справ Болгарії оголосили про ліквідацію злочинної групи, яка експортувала товари подвійного призначення в рф, що використовувалися проти України.



Про це повідомляє The Sofia Globe.

Так, було заарештовано 12 осіб у цій справі.



П’ятеро затриманих є іноземними громадянами, зокрема, це троє росіян, білорус і албанець, повідомив глава МВС Болгарії Живко Коцев.

Глава Агентства державної безпеки Пламен Тончев повідомив, що відомство отримало інформацію про експорт товарів подвійного використання, після чого "було викрито складну мережу незаконних поставок".

Злочинна мережа працювала в містах Софія, Пловдив, Варна і Велико Тирново з початку 2021 року.



В основі мережі стояли громадяни рф, які фінансували поставки товарів. Вони не є постійними жителями Болгарії.

Поставки йшли через різні компанії, одна з яких розташована в Пловдиві. Товар відправляли до Пловдива, де його упаковували, потім транспортували до Софії, а звідти через аеропорт до рф. Зазначається, що грошовий обіг групи становив понад чотири мільйони левів (близько двох мільйонів євро).



"Зброя призначалася не для регулярної російської армії, а для спецпризначенців, які діяли на території України", — йдеться в повідомленні.



Заступник генпрокурора Болгарії Марія Павлова повідомила, що техніка, яку експортують, містить різні види товарів подвійного призначення, зокрема оптичні приціли та авіаційну радіотехніку.