На Львівщині обвалилася стіна старовинного замку

Чиновники стверджують, що це за планом

На Львівщині обвалилася стіна східного крила старовинного замку-палацу ХVI-ХVII ст. у смт. Поморяни.

Пам'ятку архітектури національного значення ХVI-ХVII ст. замок-палац у Поморянах вважали одним із найгірших за станом на Львівщині. До 2016 року його не реставрували. Згодом в області взялися реалізовувати проект з ліквідації аварійного стану замку.

Як повідомляє ТСН, за останній рік на протиаварійні роботи Львівська обладміністрація виділила 800 тисяч гривень. Тепер чиновники переконують - стіну і так повинні були частково демонтувати.

Нагадаємо, що, за словами глави МЗС Павла Клімкіна, виконавча рада ЮНЕСКО прийняла рішення, що стосується Криму і відкриває можливість для розміщення моніторингової місії в АРК.

"Тільки що виконавча рада ЮНЕСКО прийняла важливе рішення щодо Криму. Це фактично можливість для розміщення моніторингової місії і боротьби за освітні права, науку, охорону пам'яток культури в Криму, в т. ч. Ханського палацу", - заявляв Клімкін.