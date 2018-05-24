На Львівщині у тендері на реконструкцію басейну за 12 млн змагаються дві фірми одного власника

У тендері від Буської РДА на реконструкцію басейну Буської дитячо-юнацької спортивної школи беруть участь дві фірми одного власника.

За 11,88 млн грн підрядник повинен замінити покрівлю, підлогу та вікна у приміщенні басейну, обладнати басейн новою системою опалення та вентиляції. Також технічним завданням передбачено встановлення пандусів та підіймача для людей з інвалідністю. Про це інформують "Наші гроші. Львів" з посиланням на інформацію з порталу публічних закупівель Prozorro.

Цікаво, що учасниками тендеру є всього дві компанії: ТОВ "Пласт" і ТОВ "Галицький будівельник". Пропозиція ТОВ "Пласт" була на 18 тис. грн дешевшою, ніж пропозиція ТОВ "Галицький будівельник".

За інформацією "Наші гроші. Львів", ці фірми є пов’язаними. Документи, які подали на тендер обидва учасники торгів, мають аналогічне оформлення. Крім того, обидві компанії мають одного директора та співвласника, використовують однаковий номер телефону та мають однакові назви електронних скриньок, які відрізняються лише поштовим сервісом.

Директором обох підприємств є Петро Орихівський. Йому належить 50% статутного капіталу ТОВ "Пласт", та 50% статутного капіталу ТОВ "Галицький будівельник". Тобто обидві фірми мають однакових співвласників.

Згідно з п.16 ст.1 Закону України "Про публічні закупівлі", пов’язаними є особи, які мають понад 25% статутного капіталу учасника процедури, а тому комітет забов’язаний відхилити пропозиції цих учасників і, відповідно, через відсутність інших компаній на торгах, скасувати закупівлю.

Нагадаємо, що до кінця літа у парламенті планують реставрувати купол Верховної Ради за 7,5 млн гривень.