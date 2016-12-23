На Львівщині викрили організовану групу торговців амфетамінами
Необхідні прекурсори речовина, яка бере участь в реакції для утворення цільового речовини, - ред.) для синтезу амфетаміну зловмисники замовляли через інтернет-сервіси в інших регіонах України. Про це повідомляє прес-служба СБУ на сторінці в Facebook.
Фото: прес-служба СБУ
Оперативники спецслужби виявили у Львові нарколабораторію, де вилучили готову продукцію, хімічні сполуки та лабораторне обладнання для виготовлення психотропних, а також 42 тис. гривень готівки.
Також співробітники СБУ ліквідували мережу збуту наркотиків у Львові та інших обласних центрах.
Загалом у зловмисників вилучили близько одного кілограма амфетаміну вартістю понад 300 тис гривень.
Відкрито кримінальну виробництво за ст. 305 і ст. 307 Кримінального кодексу України. Троє наркоторговців затримано згідно ст. 208 КПК.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, минулого тижня у Харкові в чоловіка вилучили понад 600 таблеток, що містять психотропні речовини.
У жовтні в Одесі оперативники Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції вилучили у 45-річного місцевого жителя наркотиків і психотропів на 220 тис. грн по цінам "чорного" ринку.
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