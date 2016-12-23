На Львівщині викрили організовану групу торговців амфетамінами

Загалом у зловмисників вилучили близько 1 кг амфетаміну вартістю понад 300 тис гривень

У Львівській обл. Служба безпеки України ліквідувала організовану групу торговців амфетамінами.

Необхідні прекурсори речовина, яка бере участь в реакції для утворення цільового речовини, - ред.) для синтезу амфетаміну зловмисники замовляли через інтернет-сервіси в інших регіонах України. Про це повідомляє прес-служба СБУ на сторінці в Facebook.



Фото: прес-служба СБУ

Оперативники спецслужби виявили у Львові нарколабораторію, де вилучили готову продукцію, хімічні сполуки та лабораторне обладнання для виготовлення психотропних, а також 42 тис. гривень готівки.

Також співробітники СБУ ліквідували мережу збуту наркотиків у Львові та інших обласних центрах.

Загалом у зловмисників вилучили близько одного кілограма амфетаміну вартістю понад 300 тис гривень.

Відкрито кримінальну виробництво за ст. 305 і ст. 307 Кримінального кодексу України. Троє наркоторговців затримано згідно ст. 208 КПК.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, минулого тижня у Харкові в чоловіка вилучили понад 600 таблеток, що містять психотропні речовини.

У жовтні в Одесі оперативники Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції вилучили у 45-річного місцевого жителя наркотиків і психотропів на 220 тис. грн по цінам "чорного" ринку.