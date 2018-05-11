На Львівщині заборонили використання поліетиленових пакетів

Таке свідоме екологічне рішення депутати Славської селищної ОТГ ухвалили на черговому засіданні сесії 24 жовтня, повідомляє Львівський центр розвитку та місцевого самоврядування.

Поліетиленові пакети планують замінити на паперові пакети та тканинні торбинки багаторазового використання.

За словами голови громади Володимира Беги, вчені довели, що розпад поліетилену триває понад 200 років, а ми щохвилини використовуємо його тоннами.

"Франція, Італія та окремі штати США вже зрозуміли всі наслідки таких дій і відмовилися від використання поліетилену. У багатьох країнах вже проводять заходи, що мають на меті зменшити використання поліетилену. Славська ОТГ не може залишатися осторонь цієї болючої проблеми", – зазначив Бега.

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Відмову від поліетилену у громаді запроваджуватимуть поступово, пропонуючи покупцям альтернативні варіанти: біологічні полімерні, паперові пакети чи тканинні багаторазові торбини.

Працівники ОТГ готують інформаційну кампанію на користь екологічного рішення. Навчальні зустрічі проведуть по всіх освітніх закладах Славської ОТГ. На дітей очікують виховні години, тренінги та інформаційні зустрічі про забруднення навколишнього середовища та перехід на екологічно чисті матеріали.

Відділ фінансів ОТГ готує спеціальну програму матеріального заохочення для зразкових суб'єктів господарювання.