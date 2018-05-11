Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Львівщині заборонили використання поліетиленових пакетів

Їх планують замінити на паперові і тканинні торбинки
Славська об'єднана територіальна громада Львівської області заборонила використання поліетиленових пакетів.
На Львівщині заборонили використання поліетиленових пакетів Фото: hit.com.au

Таке свідоме екологічне рішення депутати Славської селищної ОТГ ухвалили на черговому засіданні сесії 24 жовтня, повідомляє Львівський центр розвитку та місцевого самоврядування.

Поліетиленові пакети планують замінити на паперові пакети та тканинні торбинки багаторазового використання.

За словами голови громади Володимира Беги, вчені довели, що розпад поліетилену триває понад 200 років, а ми щохвилини використовуємо його тоннами.

"Франція, Італія та окремі штати США вже зрозуміли всі наслідки таких дій і відмовилися від використання поліетилену. У багатьох країнах вже проводять заходи, що мають на меті зменшити використання поліетилену. Славська ОТГ не може залишатися осторонь цієї болючої проблеми", – зазначив Бега.

Читайте також: Переродження пластику в прикраси: Засновниця re-beau про вторсировину у моді та кругову економіку

Відмову від поліетилену у громаді запроваджуватимуть поступово, пропонуючи покупцям альтернативні варіанти: біологічні полімерні, паперові пакети чи тканинні багаторазові торбини.

Працівники ОТГ готують інформаційну кампанію на користь екологічного рішення. Навчальні зустрічі проведуть по всіх освітніх закладах Славської ОТГ. На дітей очікують виховні години, тренінги та інформаційні зустрічі про забруднення навколишнього середовища та перехід на екологічно чисті матеріали.

Відділ фінансів ОТГ готує спеціальну програму матеріального заохочення для зразкових суб'єктів господарювання.

Нагадаємо, у Грузії з 1 жовтня заборонили виробництво, імпорт і реалізація поліетиленових пакетів.

На території Євросоюзу заборонили одноразовий пластик.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 11 2018 22:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.