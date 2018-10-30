Переродження пластику в прикраси: Засновниця re-beau про вторсировину у моді та кругову економіку

"Ми доносимо до людей просту ідею: вторинна сировина цінна, не викидайте сміття – це гроші, сортуйте!"

Марія Сорокіна заснувала бренд біжутерії re-beau. Проект має незвичну і актуальну особливість – прикраси виготовляють із вторинної сировини. Якщо такий термін не зовсім зрозумілий – розшифруємо: те, що стає біжутерією від re-beau, колись було побутовою тарою. Така особливість привела стартап до участі в Ukrainian Fashion Week та нещодавної перемоги у конкурсі Social Impact Award. Марія розповіла нам, як re-beau обирає сировину, чому навіть пересічний українець зможе помітити результат їхньої роботи та як безболісно перевести себе в режим розумного споживання.

Сточатку тренд, а потім – бізнес

Мода і усвідомлене споживання цікавлять Марію близько дев'яти років. Друге – стало для неї стилем життя. У світі моди вона пробувала себе і волонтером, і в образі моделі, і в ролі дизайнерки. Проте дівчина вирішила зміксувати свої інтереси і, більше того, почати на цьому заробляти.

"Я – не "людина золоті руки", я людина-концепція. Не вмію гарно шити, але у мене є розуміння, як робити привабливі речі, розуміння тенденцій і, здається, маю хист, щоб почати власну справу. Я усвідомила, що мені потрібно працювати не в майстерні руками, а створювати саме тренд, з якого потім можна буде зробити бізнес"

До початкової цілі – отримати перші прототипи (сережки-краплі) – команда рухалася майже 10 місяців. В процесі змінювали технологію, щоб покращити вигляд продукції. Так re-beau перейшли на термопласт, він плавить сировину та витискає її в залізні форми. Не зважаючи на те, що перша серія прикрас розійшлася успішно, відбити поки вкладену суму не вдалося, зізнається Марія. Навпаки – на горизонті у проекту нові інвестиції у розвиток.

Зробивши продукт таким, яким його й хотіли бачити – команда сфокусувалася на розвитку проекту. Наступний етап – потрапити до низки бізнес-курсів Києва. Нині у стартапу за спиною навчання в Unit.City, Українській соціальній академії та в Greencubator.

Так команда re-beau змінила бізнес-модель: від роботи з кінцевим клієнтом перейшли до співпраці з великим бізнесом і продукцію почали виготовляти на замовлення.

"На найближчі півроку є розуміння, яке потрібно партнерство, які потрібні великі клієнти. Плюс-мінус який потрібен обсяг для того, щоб все зробити. Це поки, як в тумані: ти, в принципі, бачиш якийсь напрямок, але не завжди виходить, що крок за кроком все вдається. Все одно всесвіт підкидає тобі якісь можливості"

"Будь-яке виробництво фізичного продукту створювати непросто"

Для виготовлення прикрас команда обрала два види пластику – №2 і №5 – з огляду на його безпечність та естетичну привабливість. Зазвичай, це пляшки, банки від шампунів, кремів і гелів для душу. Загалом ті, вміст яких безпечно взаємодіє зі шкірою. Барвників ніяких не додають, а візерунки отримують, змішуючи пластик різних кольорів.

Оскільки, на серійне виробництво потрібна велика кількість пластику – у проекту вже є свої постачальники.

"По-перше, це "Україна без сміття". Ми попросили ще на початку, коли експериментували, забирати в них вторсировину для прикрас. Другий наш партнер – мережа салонів краси G-Bar. Вони використовують шампуні у гарних пляшечках, які потім віддають нам"

Ще один надійний постачальник – прибирання на природі (про це згодом). Так, частинкою сережки чи брошки стає знайдена під час очищення річки або ж парку баночка. Її декілька разів миють, подрібнюють і в ході плавлення вона додатково дезінфікується термічною обробкою.

"Зараз існує близько 15 моделей (прикрас - ред.). Є пара-трійка, яку ми відправили на доопрацювання. Будь-яке виробництво фізичного продукту створювати непросто, а коли йдеться ще й про технологічні нюанси – це все не з першого разу"

Вартість продукції re-beau – від 150 до 300 гривень. З приводу улюбленої прикраси бренду дівчина зазначає, що фаворит завжди той, який вигадали останнім.

"Хочемо показати, як можна купувати, споживати, бути стильним і при цьому не засмічувати навколишнє середовище"

За той час, відколи з'явився проект, на нього вже звернули увагу великі гравці моди. Продукція re-beau цьогоріч доповнила образи моделей на Ukrainian Fashion Week, у співпраці з дизайнеркою Софією Русинович – засновницею українського бренду Roussin.

"Ми з Софією, насправді, зустрілися за день до показу. В усьому іншому – спілкувалися онлайн. Тобто за три тижні списалися, за день "вдарили по руках", обговорили умови. І на довірі, на відповідальності кожної зі сторін все будувалося. Вона запропонувала - ми з радістю погодилися"

Для цього проекту re-beau створили колекцію сережок у вигляді гірських струмочків і, символічно, пластик взяли зі знайденого на прибиранні парку Синевир.

На цьому ж Тижні моди Марію запросили розповісти про свій проект на круглому столі. Так вона опинилася в оточенні українських дизайнерів і дизайнерок та представників провідних модних журналів.

Сама дівчина здивована, що стартап, створений, буквально, в гаражі, вже стоїть на радарах української фешн-спільноти. Але, при цьому, зауважує, що re-beau на правильному шляху.

"Мені хочеться зробити якийсь вплив – показати українським споживачам фешн, що таке стала мода, що таке етичне споживання, що таке вторинна сировина у моді. Як можна купувати, споживати, бути стильним і при цьому не засмічувати навколишнє середовище, а, наприклад, його прибирати"

І, загалом, спільнота сприяє цьому. Нещодавно стартап переміг у конкурсі соціальних проектів від міжнародної франшизи Social Impact Award. Проект підтримали в онлайн-голосуванні. Дівчина зізнається, що була приємно вражена такою прихильністю. Окрім грошової винагороди, вони, разом з переможцями зі ще 23-ох країн, поїдуть на підсумкову конференцію в Грузію.

Соціальний бізнес від звичайного практично не відрізняється, але є важливе "але"...

"Я взагалі не знала, що є таке слово", – зізнається Марія. Про соціальне підприємництво команда дізналася від Української соціальної академії.

Різниці по юридичному оформленні та розмірах податків, які сплачує соціальний і звичайний бізнес, немає, зауважує засновниця re-beau.

"В Україні на законодавчому рівні навіть не прописано власне визначення "соціального підприємництва". Великі ж світові інституції надають своє визначення. Хтось каже, що це робота над гострими для суспільства темами. Хтось – що не менше 20-25% прибутку має йти на вирішення суспільнозначущих проблем. Або, щоб на підприємстві працювали люди з незахищених верств населення"

"Наш проект соціальний тому, що ми доносимо до людей просту ідею – вторинна сировина - цінна, не викидайте сміття, це гроші, сортуйте. А далі за цією економічною штукою є екологічна. Але, будьмо чесними, пересічному українцеві економічна складова важливіша. І, в принципі, можливо на цьому етапі розвитку нашого суспільства це нормально"

Екологічною стороною проекту є те, що частину з прибутку, а саме – 10%, re-beau вкладає в організацію масштабних прибирань українських водойм.

Фото: Сергій Новоросюк

"Наразі ми організували одну велику толоку (в парку Синевир – ред.), щоб зрозуміти чи можемо ми це зробити. І, виявилося, що можемо"

Відтак, проект діє за схемою "кругової економіки": продукцію зі вторсировини продають великим брендам, отримують прибуток, а частину коштів спрямовують на організацію нових прибирань, звідки частково й беруть сировину.

"Для нас це можливість робити (продукт – ред.) масово, щоб отримувати нормальний прибуток і, в результаті, мати можливість робити прибирання не раз у рік, а раз на місяць"

"Пересічний українець, часто, не розуміє, що таке вторсировина, для нього це звичайний матеріал"

Український споживач вже не боїться лейблу "Made in Ukraine", хоча ще роки чотири тому вітчизняна етикетка була, швидше, мінусом для продукту, зазначає Марія. Але зараз навпаки – тепер сказати, що ти в українському – це класно, додає засновниця re-beau. Тим більше, що сьогодні вбратися у магазинах українських брендів можна від черевиків до окулярів.

"Інше питання – дуже мало українського масмаркету. Це означає, що ми не витримуємо конкуренції із дешевим одягом з Китаю, Туреччини і т.д. По-друге, український споживач не має зайвих коштів, аби платити за якість або за те, що це в Україні зроблено, або що це натуральний матеріал. А дуже часто така ціна (товарів невеликих брендів – ред.) середня+ не через те, що там суперматеріали використані, а через те, що згідно з бізнес-моделлю інакше не виходить"

Тому в планах re-beau масове виробництво в Україні та співпраця із закордонними брендами. На етапі локальної майстерні команда не планує зупинятися.



Фото: Made in Ukraine

"Багато хто до нас дружній і каже, що ми прикольні"

Проект швидко знайшов однодумців. Команда прислухається до порад тренерів з бізнес-курсів, які вони проходили. Також re-beau має різносторонню підтримку з боку інших організацій.

"Багато хто до нас дружній і каже, що ми прикольні, "давайте ми вам допоможемо, або зробимо інформаційну підтримку". Наприклад, некомерційна організація "Зелена генерація", екоблогер Мар'яна Бойко. Організація ReThink, Greencubator, Українська соціальна академія. Також нас підтримують в редакції журналу L'Officiel Україна – вони наші провідники саме з фешн сторони"

Починав стартап в гаражі, згодом їм зголосилася допомогти компанія в Броварах, де і виготовляли продукцію останнім часом. Зараз re-beau переїжджає до Києва, сприяє цьому теж дружній бізнес.

"100% потрібно бачити якусь велику ціль. Може, ти ніколи до неї не дійдеш, але, принаймні, якийсь напрямок у тебе є"

Переборювати у собі щось доводиться ледь не щодня, зізнається Марія. Найскладніше – змушувати себе щось робити, коли попередня дія проекту не дала очікуваного результату. Однак, вона компенсує це розумінням, що в будь-якому випадку re-beau дає про себе знати і усвідомленням того, що саме потрібно покращувати.

Також, буває складно мотивувати когось, хто із тобою працює. Складно емоційно, зазначає дівчина.

"Але у мене жодного разу не було думки, що треба це кидати, тому що важко, щось не вийшло і т.д. Буває непросто вмовити себе піти на зустрічі, наприклад, на вихідних (замість погуляти, надихнутися), але виходить, що такі зустрічі видаються найрезультативнішими"

"Якщо розпилятися на багато матеріалів – нічого не вийде"

Тема етичного споживання з погляду фешн-індустрії – цілий простір для експериментів. Команда також працювала з переплавленим склом і такі навички дуже надихають, ділиться Марія.

"Але ми зрозуміли, якщо будемо розпилятися на багато матеріалів – нічого не вийде. Тільки коли ми взяли себе в руки, відкинули всі інші варіанти і сказали: так, зараз тільки два види пластику – зможемо нормально робити і продавати з нього, потім візьмемося за інший матеріал, який нам цікавий"

Марія додає, що планує під Новий рік зробити колекцію каблучок та сережок зі скла у вечірньому стилі.

"Я ще не знаю, як може співіснувати вторсировина і вечірній образ, але я в це дуже вірю", – запевняє засновниця re-beau.

"Потрібно не змушувати себе, а потроху прививати, щоб воно було в кайф"

Так Марія описує рецепт переходу на розумне споживання. Окрім сортування сміття, серед повсякденних звичок дівчини – наявність власного горнятка для кави to go, вона обирає нефасовану альтернативу продуктам, а замість упаковок з собою має багаторазові торбинки, навіть якщо не планує заходити в магазин. Те саме стосується і сумок для покупок, деякі вона пошила сама – з кавових мішків.

Тема розумного споживання стає все актуальнішою у світі. Серед тенденцій міжнародного конкурсу, в якому перемогли re-beau, Марія відзначає інклюзивну освіту, онлайн-освіту для незахищених верств населення, ресурсозбереження та відновлювальні джерела енергії.