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На мерію Харкова скоєно напад: застрелений поліцейський, є поранені

Пізніше злочинець також був убитий на вулиці
Вночі невідомий увірвався до міськради Харкова, де пострілом поранив охоронця, а також патрульного поліцейського, який загинув.
На мерію Харкова скоєно напад: застрелений поліцейський, є поранені Фото: facebook.com/police.kharkov

Першими на місце події прибув наряд патрульної поліції, повідомляє прес-служба поліції Харкова.

"Озброєний чоловік відкрив вогонь по поліцейських та поранив одного з правоохоронців. Патрульні застосували табельну зброю і знешкодили зловмисника. Від отриманого вогнепального поранення патрульний помер у лікарні", - йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що інформація про те, що біля міськради чутно постріли, надійшла близько 00:37.

Там додали, що правоохоронці побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти у патрульних. Одна з куль поранила поліцейського.

За даними поліції, у лікарні перебуває охоронець міськради. Також встановлюється особа зловмисника.

"Незважаючи на зусилля медиків, правоохоронець помер. Інший поранений знаходиться у стабільному тяжкому стані", - йдеться у заяві.

Наразі на місці події працюють керівництво ГУНП, слідчі СУ, слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції, експерти-криміналісти.

За даним фактом відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

У свою чергу видання  "Харків.Live" з посиланням на очевидців повідомляє, що перед тим, як зайти до приміщення мерії,  нападник зробив близько десяти пострілів у двері будівлі та поранив охоронця. Зазначається, що пізніше злочинець був убитий на вулиці.

Нагадаємо, що в Києві біля одного з ринків сталася бійка зі стріляниною, у результаті якої трьох чоловіків було побито, зловмисники втекли на білому мікроавтобусі Mercedes і двох сріблястих автомобілях BMW і Toyota. На місці події виявили трьох побитих чоловіків. Про поранених пулями тоді відомо не було.

 

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20 08 2018 08:40
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