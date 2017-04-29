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На молдавсько-українському кордоні в травні запрацює новий КПП

Також з часом прикордонники та митники перейдуть до електронного оформлення документів
Спільний контрольно-пропускний пункт на центральній ділянці молдавсько-українського кордону "Первомайськ-Кучургани" запрацює наприкінці травня 2017 року.
На молдавсько-українському кордоні в травні запрацює новий КПП Фото: ukrinform.com

Про це заявив заступник міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ліліан Дарій, повідомляє "Укрінформ".

"У зв'язку з відкриттям спільного молдавсько-українського контрольно-пропускного пункту "Первомайськ-Кучургани", хотілося би звернути особливу увагу, що відкриття КПП сприятиме стимулюванню експортно-імпортних операцій, зокрема, і для економічних агентів з Придністровського регіону", – зазначив Дарій.

Не менш важливим, за його словами, стане і спрощення перетину кордону та оформлення митних документів, оскільки з часом прикордонники та митники перейдуть до електронного оформлення документів.

У Митній службі Молдови запевнили, що введення спільних пунктів контролю дозволить ефективніше боротися з контрабандою та іншими негативними явищами на кордоні.

Раніше аналогічні контрольно-пропускні пункти були відкриті на північній дільниці  кордону Молдови з Україною.

На цей час проводяться також роботи з облаштування пункту спільного контролю на південній дільниці кордону на КПП "Паланка-Маяки".

Нагадаємо, у 2017 році на кордоні України та Угорщини з'явиться новий КПП Велика Паладь – Надьгодош.

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29 04 2017 22:10
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