На молдавсько-українському кордоні в травні запрацює новий КПП

Також з часом прикордонники та митники перейдуть до електронного оформлення документів

Спільний контрольно-пропускний пункт на центральній ділянці молдавсько-українського кордону "Первомайськ-Кучургани" запрацює наприкінці травня 2017 року.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ліліан Дарій, повідомляє "Укрінформ".

"У зв'язку з відкриттям спільного молдавсько-українського контрольно-пропускного пункту "Первомайськ-Кучургани", хотілося би звернути особливу увагу, що відкриття КПП сприятиме стимулюванню експортно-імпортних операцій, зокрема, і для економічних агентів з Придністровського регіону", – зазначив Дарій.

Не менш важливим, за його словами, стане і спрощення перетину кордону та оформлення митних документів, оскільки з часом прикордонники та митники перейдуть до електронного оформлення документів.

У Митній службі Молдови запевнили, що введення спільних пунктів контролю дозволить ефективніше боротися з контрабандою та іншими негативними явищами на кордоні.

Раніше аналогічні контрольно-пропускні пункти були відкриті на північній дільниці кордону Молдови з Україною.

На цей час проводяться також роботи з облаштування пункту спільного контролю на південній дільниці кордону на КПП "Паланка-Маяки".

Нагадаємо, у 2017 році на кордоні України та Угорщини з'явиться новий КПП Велика Паладь – Надьгодош.