На Миколаївщині міськрада збиралася закупити шкільні автобуси російського виробництва
"Правоохоронці встановили, що в рамках програми "Шкільний автобус" чиновники оголосили тендер на закупівлю транспорту на 1,1 млн грн. Обидва учасники торгів планували поставити автобуси російського виробника, який перебуває під санкціями згідно з рішенням Ради Національної безпеки і оборони, введеним у дію Указом Президента України", - повідомляє прес-центр спецслужби.
Відзначено, що керівництво мерії поінформували про виявлені факти, після чого тендерний комітет відхилив пропозиції учасників.
Як відомо, після початку агресії РФ Україна ввела економічні санкції щодо низки російських виробників, компаній та юридичних осіб.
Нагадаємо, двоє директорів комерційних структур із Харкова і Києва за рішенням суду перерахували 15 млн грн до держбюджету. Бізнесмени визнані винними в нелегальному постачанні продуктів терористичній організації "ДНР".
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