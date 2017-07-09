CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДвоє директорів комерційних структур із Харкова і Києва за рішенням суду перерахували 15 млн грн до держбюджету. Бізнесмени визнані винними в нелегальному постачанні продуктів терористичній організації "ДНР".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Двох бізнесменів викрили на нелегальному постачанні продуктів у "ДНР"
За фіктивними договорами ділки нібито відвантажували продукцію в "треті країни"
Фото: dumskaya.net
"За фіктивними договорами ділки нібито відвантажували продукцію в "треті країни", які через Росію потрапляли на тимчасово неконтрольовані Україною території Донбасу", - сказано в повідомленні на сайті СБУ.
Правоохоронці встановили, що зловмисники планували вивезти продукти на суму понад сім з половиною мільйонів гривень.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки затримали в Донецькій області інформатора бойовиків "ДНР".
Раніше, терориста "ЛНР", який приїхав лікуватися в Київську область, позбавили волі на 13 років.
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07 09 2017 18:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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