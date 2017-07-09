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Двох бізнесменів викрили на нелегальному постачанні продуктів у "ДНР"

За фіктивними договорами ділки нібито відвантажували продукцію в "треті країни"
Двоє директорів комерційних структур із Харкова і Києва за рішенням суду перерахували 15 млн грн до держбюджету. Бізнесмени визнані винними в нелегальному постачанні продуктів терористичній організації "ДНР".
Двох бізнесменів викрили на нелегальному постачанні продуктів у "ДНР" Фото: dumskaya.net

"За фіктивними договорами ділки нібито відвантажували продукцію в "треті країни", які через Росію потрапляли на тимчасово неконтрольовані Україною території Донбасу", - сказано в повідомленні на  сайті СБУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисники планували вивезти продукти на суму понад сім з половиною мільйонів гривень.   

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки затримали в Донецькій області інформатора бойовиків "ДНР".

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07 09 2017 18:15
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